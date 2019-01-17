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轎班抬轎突倒地　繞境隊伍中消防志工警消CPR合力救命

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▲轎班抬轎突倒地　繞境隊伍中消防志工、警消CPR合力救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防局志工參加城隍廟繞境，剛好遇到有轎班成員突然倒地失去脈搏，志工迅速為他施做CPR，而患者在送醫後也康復良好順利出院。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局CPR急救推廣有成，2018年OHCA（突發院外心跳停止Out-of-Hospital Cardiac Arrest）急救成果表現出色，救活率高於全國平均值，完全康復率更高於全國平均近一倍。過去，就曾有消防局志工參加城隍廟繞境，剛好遇到有轎班成員突然倒地失去脈搏，所幸現場志工迅速為他施做CPR，而患者在送醫後也康復良好順利出院，新竹市消防局本次也製作「民眾版急救教學影片」推廣CPR，在關鍵時刻爭取救命黃金時間。

南寮分隊長林展祺表示，曾有次城隍繞廟境隊伍行經東區衛生所前，一名遶境成員突然倒地臉色蒼白並且失去脈搏，新竹市消防局鳳凰志工陳美枝，蔡孟柔，韓淳耀，警消蔡彥韜、黃右承剛好為遶境成員，輪流為患者實施CPR直到救護車抵達，後續由救護員接手急救並電擊送醫急救，所幸現場志工急救得宜，患者最後康復出院。

▲轎班抬轎突倒地　繞境隊伍中消防志工、警消CPR合力救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲為了提高患者存活率，2016年起要求派遣員須進行線上CPR指導，評估患者意識及呼吸是否正常，進而教作CPR，把醫療急救時間往前拉到現場民眾端，以爭取救命的黃金時間。（圖／記者陳凱力翻攝）

熱心的鳳凰志工隊副隊長陳美枝說，因為這事件後，六將轎班人員深覺熟悉急救術的重要性，想學習CPR，於是廟方請消防局來上課，第一梯次來上課的劉姓學員課後分享，有天早上太太餐不慎噎到昏倒，他立刻用上課學到的CPR及哈姆立克急救法，救回了自己了太太。

消防局長李世恭表示，緊急救護工作中有所謂的生命之鍊，也就是儘早打119，儘早做CPR，儘早電擊，儘早高級心臟救命術及整合性復甦後照護，這6個環節，環環相扣，環節之間的時間越短，病患的存活率越高，為了提高患者存活率，2016年起要求派遣員須進行線上CPR指導，評估患者意識及呼吸是否正常，進而教作CPR，把醫療急救時間往前拉到現場民眾端，以爭取救命的黃金時間。

▲轎班抬轎突倒地　繞境隊伍中消防志工、警消CPR合力救命。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防局表示，為讓市民能更方便的學習CPR急救技術，特別製作「民眾版急救教學影片」上傳youtube等社群網站，讓民眾能隨時隨地透過網路學習。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防局統計，新竹市每年的緊急救護案件約1萬7千多件，送醫人數達到1萬4千多人，在所有的同仁及醫療指導醫師的努力之下，緊急救護救活率從2011年的18.57%提升至2018年的22.97%，高於消防署統計全國平均救活率21.22%；完全康復率從2011年的0.4%提升至2018年的5.3%，高於全國平均完全康復率2.88%近一倍。

消防局表示，為讓市民能更方便的學習CPR急救技術，特別製作「民眾版急救教學影片」上傳youtube等社群網站，讓民眾能隨時隨地透過網路學習，亦可報名新竹市消防局消博館每月19日CPR宣導學習，藉以提昇急救應變能力，共同守護市民的安全。

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關鍵字：新竹市消防局,CPR,急救,119

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