文化大學董事長「昏沉癱坐」影片遭公開　2董事挨告偷拍

▲高齡91歲的文化大學董事長張鏡湖(左)去年親自頒發聘書給新任校長徐興慶。（圖為資料照／文化大學提供）

記者劉昌松／台北報導

文化大學董事長張鏡湖去年被指開會時「昏沉癱坐」，已經「喪失行為能力」，還被董事錄影拿到法院上當證據，要求解除他的董事長職務，最後張官司勝訴，反告董事張冠群、袁興夏涉嫌偷錄影妨害秘密，但台北地檢署認為，被告董事錄下親身參與的會議，蒐證自保，並無違法，21日處分不起訴張冠群和袁興夏。

文化大學董事會爭議不斷，從2017年4月傳出校長遴選風波開始，董事會內部兩派角力浮上檯面，先是媒體在5月初報導「反張派」董事張冠群、袁興夏主動辭去「專任董事」，接著月底就傳出袁興夏的「董事」也被解除，後來經法院裁定假處分，讓袁暫時繼續行使董事職權，袁立即反撲，打官司要求解除張鏡湖董事長職務。

▲文大董事袁興夏錄下董事會議過程當證據，請求法院解除董事長張鏡湖植物。（圖為資料照／記者許展溢攝）

袁在訴訟中拿出一段錄影，指高齡91歲的張鏡湖已欠缺行為能力、意識渙散，開董事會的時候，「經常呈現昏沉癱坐狀態，不是由個人特助，就是由法律顧問代答，張鏡湖本人根本無法聽清楚問題，且其不顧其他與會董事正在議事中，竟自顧大聲嚷嚷破壞議事進行。」

台北地院後來以袁一方面說張喪失行為能力，一方面又說張在進行派系鬥，說法矛盾，因此一審判決駁回袁的要求。而張不但勝訴保住董座職務，還另外控告袁與張冠群涉嫌偷錄影妨害秘密。

檢察官調查認為，袁和張都是文大董事會成員，錄下親身參與的董事會議過程蒐證，並無妨害秘密，因此對2人處分不起訴。

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