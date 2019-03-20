警專生測3千成植物人「只1教官被訴」　家屬嘆：怎麼會這樣？

▲警察專科學校前年發生學生接受3000公尺測驗時昏倒成植物人意外，1名張姓教官因此被起訴業務過失致重傷罪。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

警察專科學校前年期中考，測驗學生3000公尺跑步時，廖姓學生突然昏倒，送醫治療後因缺氧性腦病，成為植物人，台北地檢署調查後，認為張姓教官堅持要等校護人員到場，經同學催促才通知119，延誤救治時間，去年依業務過失致重傷罪起訴張，家屬認為其他許姓等4名在場教官也有責任，繼續提告，但北檢20日處分不起訴。

廖姓學生的父親稍早受訪說：「唉，怎麼會這樣呢？他們都在操場上啊，張被起訴上法庭也還是說他沒有過失，怎麼會這樣呢？我覺得好亂。」

廖家除了開設臉書粉絲專頁，不定期更新廖的復健情形外，也曾推著躺在特製病床上的廖到警專外表達不滿，認為在2017年11月2日，廖跑步到一半昏倒時，校方卻堅持要遵照學校的SOP，不論任何狀況均須經醫務室人員判斷才能聯繫119，根本是拿人命開玩笑。

檢察官調查後，也發現當時趕到廖身旁的張姓教官，雖有和其他同學一起為廖進行CPR急救，但同學發現廖開始翻白眼，要求叫119救護車時，張堅持要等校護，直到同學第3度要求，張才叫救護車，延誤了廖接受救治的時機，涉嫌業務過失，但據了解，張遭起訴後，在法院開庭時仍稱自己沒有過失。

當時家屬控告的許姓等其他3名也在操場的教官則被檢察官沒有責任，處分不起訴。家屬不滿僅張遭起訴，提起再議，同時加告1名駱姓教官，但檢察官再度調查仍認為許、駱等4人無過失。

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