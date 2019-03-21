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社會 社會焦點 保障人權

當警面扯謊「車廂壞掉打不開！」　毒包扔草叢難逃鷹眼

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記者陳豐德／新北報導

新北市樹林區一名蘇姓男子19日下午騎車經過新興街上，因沒將安全帽扣帶扣上，遭警方攔下盤查要求打開置物箱，蘇男過程中神情慌張，還一度謊稱置物箱壞掉打不開，甚至還將藏有毒品的包包丟棄在路邊草叢，但仍逃不過警方鷹眼，隨即被帶回偵辦。

▲▼樹林一名毒蟲將毒品藏在置物箱內，還趁警方不注意丟棄在草叢中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲樹林一名毒蟲將毒品藏在置物箱內，還趁警方不注意丟棄在草叢中。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方表示，員警當日下午5時許在進行家戶訪查時，發現30歲的蘇姓男子騎乘機車未將安全帽扣帶扣上，遂上前攔停盤查，過程當中發現蘇男相當緊張，員警就請他將置物箱打開來查看，蘇男起初稱置物箱打不開，當員警拿著鑰匙協助開啟時，蘇男卻一直死命按著坐墊不讓員警打開。

員警查覺到異狀，直覺置物箱內藏有違禁品，經告知配合後蘇男才將置物箱打開，車廂內放有一個小包包，員警請蘇男自行開啟供檢查，不料蘇男竟反應激烈不願配合，並趁員警不注意時將該小包包丟往路邊草叢，員警見狀立即呼叫警力支援，果然在草叢中發現蘇男所丟之小包包內藏著毒品吸食器一組。

蘇男一開始還矢口否認，等到員警請其配合回所調查，在該毒品吸食器中，檢驗出二級毒品安非他命殘留反應，並請勘驗人員採取吸食器上唾液、指紋等生物跡證，蘇男終於知道法網恢恢，坦承該毒品吸食器為其所有，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
 

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關鍵字：樹林,毒品,車廂

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