　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

晚安吻伸舌「表示疼愛」　雙胞胎姊妹怕繼父生氣忍2年才說

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲雙胞胎姊妹從小學起就遭繼父強吻、摸胸，忍了2年多才向同學、師長求助。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

新北市一對姊妹花從小學起就被繼父以「晚安吻」為由強吻，雖然兩人都覺得這樣的行為很噁心，但擔心爸爸生氣，總是選擇隱忍或逃開，直到上了國中才向同學和老師求助。不過，繼父辯稱，這只是他表達疼愛的方式，並沒有伸出舌頭「喇舌」，或撫摸胸部、下體，但檢方不採信，20日依乘機猥褻、利用權勢猥褻等罪起訴他。

起訴書中指出，受害的雙胞胎姊妹花與母親、繼父同住，2015年時兩人才就讀小學五年級，沒想到繼父竟然以睡前「晚安吻」為由，強行親吻還把舌頭伸進嘴裡，甚至會在半夜偷偷跑進房間，偷摸她們的胸部或下體，光是2015年9月到2018年2月間就猥褻多達5次。

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash

▲姊妹倆指控，繼父都是趁著她們睡覺時做出猥褻行為。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

姊妹倆表示，雖然她們都覺得這樣的行為很噁心，但害怕繼父生氣，所以一直不敢反抗，總是選擇隱忍或逃開，其中兩次因為覺得很不舒服，才假裝翻身或趕快跑進廁所躲起來。

不過，繼父到案後坦承會與女兒們進行晚安吻，但那只是自己表達疼愛的一種方式，絕對沒有做出伸舌頭或者撫摸胸部等行為。新北地檢署檢察官認為，繼父否認犯行卻未通過測謊，加上姊妹兩人證述一致，因此認定他涉犯利用權勢猥褻、乘機猥褻等罪，20日已依法起訴。

ET快訊
4周前娶新娘！台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼
「酒駕被吊照2年可能會影響工作」　周春米談修法：不能靠民粹
白沙屯媽祖遶境遇2靈車！信眾秒造「2米人牆」擋喪　母抱孩護駕

關鍵字：乘機猥褻罪,利用權勢猥褻罪,妨害性自主,繼父

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

伸港鄉公所爆「納骨塔弊案」集體貪瀆　鄉長120萬交保、2廠商收押

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原「房內不堪回憶」：若我這麼王八就抓去關

腸粉店公休日竄煙霧　潮牌正妹店員驚恐「結局神展開」　　

宜蘭大白鯊肚裡還有14隻小Baby　衝浪教練嘆：是15條生命啊！

高中女兒常化妝晚歸　母跟蹤揪出男友兩度床戰氣炸：我怕她吃虧

癌男時速166公里狂飆「想回家吃止痛藥」　收8000元紅單上訴更慘

因為一句「別酒駕」　高雄燒烤店深夜5人大混戰　

母丟包11歲兒嗆警：不安置就殺了他或我死　5年後挨告遺棄

晚安吻伸舌「表示疼愛」　雙胞胎姊妹怕繼父生氣忍2年才說

出錢給妻開公司　她偷吃執行長「愛情來得太快像龍捲風」

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

趙正平被激怒：小心把妳腿打斷　利菁嚇到在攝影棚逃竄ＸＤ

因為一句「別酒駕」　高雄燒烤店深夜5人大混戰　

母丟包11歲兒嗆警：不安置就殺了他或我死　5年後挨告遺棄

晚安吻伸舌「表示疼愛」　雙胞胎姊妹怕繼父生氣忍2年才說

出錢給妻開公司　她偷吃執行長「愛情來得太快像龍捲風」

伸港鄉公所爆「納骨塔弊案」集體貪瀆　鄉長120萬交保、2廠商收押

影／進摩鐵僅20分鐘！張書維還原「房內不堪回憶」：若我這麼王八就抓去關

腸粉店公休日竄煙霧　潮牌正妹店員驚恐「結局神展開」　　

快訊／林口「行進間巡邏車竄火」！引擎蓋白煙狂噴　員警驚逃

為他墮胎2次發現是人夫！新北女「求償貞操權100萬」罵爛人　竟被提告

女友醉倒他怒毆閃人！好友竟「拖到摩鐵」90分鐘離開…台南女慘死床上

呂秀蓮：民進黨抵韓流險勝 是府院黨、陳水扁聯手下勉力達成

初代iPhone開發板曝光！賈伯斯耗時兩年半開發

陳水扁遭控指揮操作特赦議題　深夜爆氣回嗆郭秀珠「騙肖欸」

哈登本季對戰其它29隊　都砍過30分以上史上第一人

國民黨有條件納韓國瑜入民調　朱立倫：目前無此機制

Fed鴿派決議沒在怕　蘋概三雄穩盤領台股緩步漲逾24點

適合春天的「紅色系」美甲5種變化　水波紋顯氣質、透明感超清新

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

免吃保肝丸！5大食物「淨化肝臟」效果超強　生吃它還能防癌

獨家專訪／《江南美人》告白真實上演　銀優躲進JinJin懷裡

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

社會熱門新聞

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任..

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」..

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽一..

張書維、女記者電梯面對面站　關..

為他墮胎2次發現是人夫！墮胎女..

房間她開的...　張書維發毒誓..

快訊／林口巡邏車竄火！引擎蓋噴..

名小兒科神斷言「流感」　母：根..

腸粉店竄白煙　潮牌正妹店員報案

撞見女友床戰　男殺情敵判13年..

更多熱門

相關新聞

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

台北一名20多歲年輕女子，念國中時，曾和盧姓學長在學校廁所裡做愛，過了10年，女子突然想起當時做愛隔天，她就成了全班笑柄，越想越氣，怒告盧男性侵，雖年代久遠，不易取證，但剛好盧男涉地下匯兌案遭收押，被提訊出庭時直接坦承當年有和學妹做愛，被台北地檢署依與未滿16歲女子性交罪起訴。

專偷原味內衣　打開門還穿在身上

水電工戀愛14歲少女　家人怒告

噁男誘少女同居　1周做愛2次賠8萬

台大謝男涉性侵偷拍 　W女提告了

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒上門」

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

腎臟剖開...暴嵌「乳白玉米粒」　結石狂冒醫嚇壞

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不堪回憶

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面