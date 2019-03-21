晚安吻伸舌「表示疼愛」　雙胞胎姊妹怕繼父生氣忍2年才說

▲雙胞胎姊妹從小學起就遭繼父強吻、摸胸，忍了2年多才向同學、師長求助。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

新北市一對姊妹花從小學起就被繼父以「晚安吻」為由強吻，雖然兩人都覺得這樣的行為很噁心，但擔心爸爸生氣，總是選擇隱忍或逃開，直到上了國中才向同學和老師求助。不過，繼父辯稱，這只是他表達疼愛的方式，並沒有伸出舌頭「喇舌」，或撫摸胸部、下體，但檢方不採信，20日依乘機猥褻、利用權勢猥褻等罪起訴他。

起訴書中指出，受害的雙胞胎姊妹花與母親、繼父同住，2015年時兩人才就讀小學五年級，沒想到繼父竟然以睡前「晚安吻」為由，強行親吻還把舌頭伸進嘴裡，甚至會在半夜偷偷跑進房間，偷摸她們的胸部或下體，光是2015年9月到2018年2月間就猥褻多達5次。

▲姊妹倆指控，繼父都是趁著她們睡覺時做出猥褻行為。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

姊妹倆表示，雖然她們都覺得這樣的行為很噁心，但害怕繼父生氣，所以一直不敢反抗，總是選擇隱忍或逃開，其中兩次因為覺得很不舒服，才假裝翻身或趕快跑進廁所躲起來。

不過，繼父到案後坦承會與女兒們進行晚安吻，但那只是自己表達疼愛的一種方式，絕對沒有做出伸舌頭或者撫摸胸部等行為。新北地檢署檢察官認為，繼父否認犯行卻未通過測謊，加上姊妹兩人證述一致，因此認定他涉犯利用權勢猥褻、乘機猥褻等罪，20日已依法起訴。