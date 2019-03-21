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社會 社會焦點 保障人權

腸粉店公休日竄煙霧　潮牌正妹店員驚恐「結局神展開」　　

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▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市左營區裕誠路驚傳一間腸粉店竄出白煙，導致隔壁一間潮牌店內全都是煙霧瀰漫，裡頭一名正妹店員看到情況後，懷疑是腸粉店失火，趕緊打電話通知消防隊，消防隊趕抵現場以後，這才發現原來這家腸粉店公休，裡頭正在進行消毒，是虛驚一場，不過當地里長表示這已經是第二次發生了，去年也曾經發生過一次。

就在 20日晚間十點半左右，消防局出動了3個分隊來到左營裕誠路，一家公休的腸粉店從鐵門底下竄出白煙，而隔壁一家潮牌店裡頭也受到波及，導致全都是煙霧，就看到一名潮牌店的正妹店員拿著電話就衝了出來，正妹店員表示就是看到煙霧，相當害怕，不知道關起鐵門的這家腸粉店裡頭發生什麼事，才趕緊打電話通報消防隊。

▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲腸粉店隔壁潮牌店員一臉驚恐，跟員警敘述報案情況。（圖／地方中心攝）

由於這家腸粉店沒有營業，消防隊也不敢破門進入，但是來到腸粉店的後方一看，三樓頂也冒出了白煙，不停的往上飄，附近的鄰居也因為消防隊的警笛聲，通通出來觀看就怕發生什麼狀況，帶隊的消防局副中隊長余泰運根據現場初判，應該不是火警造成，因為煙霧是屬於白色、而且店家門口就貼了一張公告，表示公休消毒。

不過就怕有個萬一，所以余泰運很堅持通知店家到場，最先來到腸粉店的是合作保全，保全人員打開了後門，消防隊員戴上了防毒面罩進入屋內搜索，逐一樓層確定沒有起火源，余泰運在同事進入屋內時，還不時提醒要戴上面罩，因為白煙應該是消毒煙霧，吸入對人體也是傷害。

▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防隊員戴上防煙面罩，冒險進入屋內查看。（圖／記者吳奕靖攝）

當地里長聽到警笛聲後，也是趕到現場來了解，最後確定就是消毒煙霧，里長相當不高興，表示這已經這家腸粉店發生的第二次類似情況，早在去年曾經發生過一次，當時就已經請店家在進行消毒時通知鄰居，避免這樣的烏龍事件，而這一次余泰運等到店家趕到後，再次提醒進行消毒時，還是得要讓鄰居知道，才能避免不必要的驚恐。

▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市左營一家未營業的腸粉店驚傳飄白煙，最後才發現是烏龍一場 。（圖／地方中心攝）

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關鍵字：腸粉店,消毒,正妹,店員,潮牌,消防隊

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