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找到長久相處另一半！這3大重點快筆記跟理科太太一起找到國民老公

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▲找到能長久相處的另一半之三大重點。（圖、影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

相信有許多人在選擇另一半的時候，都希望找到一個能攜手共度餘生的人，然而要如何知道跟對方之間是不是「真愛」？其實感情需要努力經營才能長久，而找到生命中的「對的人」更是不容易。對此，理科太太最近就拍攝了影片並指出三大重點，學會愛自己以及認識真實的彼此，才能找到心目中完美的另一半。

事業蒸蒸日上的理科太太，家庭生活也令人羨慕，不僅有著同樣高學歷的「天菜老公」，還有一個超可愛的寶寶，愛情事業兩得意的她，到底怎麼兼顧兩者之間的平衡？又是如何牢牢抓住老公的心？對此，理科太太表示，有很多人都會問她是設定什麼條件才找到老公，但其實要找到對的另一半之前，是要先多多了解自己，而不是因為自己害怕獨處，或是想要用對象彌補自己某方面的不足。

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▲▼ 理科太太 。（圖／取自影片）

▲理科太太也整理了自己的經驗，歸納出三件很重要的事情，分別是要先學會跟自己相處、要學會照顧自己，以及要接受自己做錯事或是變老變醜。

而理科太太也整理了自己的經驗，歸納出三件很重要的事情，分別是要先學會跟自己相處、要學會照顧自己，以及要接受自己做錯事或是變老變醜。「首先找到對的人之前，你要先學會跟自己相處，對自己殘忍的誠實一點，例如你的身材可能就一輩子圓圓胖胖，那你還會愛自己嗎？或是一輩子可能都無法達到自己的夢想，以及改不掉小缺點，這樣你還可不可以面對自己接受現實。」理科太太說，學會無條件愛自己並不是自戀，而是先學會跟自己相處，才不會因寂寞找對象。

接下來第二大重點就是要學會照顧自己。理科太太解釋說：「像是我自己不太會做家事也不太會煮飯，可是我可以把家裡整理得很整齊，煮飯也不會把自己毒死，有些地方做得不錯，也有些地方做得不夠好，但總體而言，我覺得我是一個可以照顧自己的人。」單身時可以依靠自己養活自己，心情不好的時候，也可以自己鼓勵自己，就是當自己可以做好自己的依靠的時候，就是做好讓另外一半依靠的準備，而不會為了某個東西或缺了什麼，去跟某個人在一起。

▲▼ 理科太太 。（圖／取自影片）

▲相愛容易相處難，雙方都需要包容心。

理科太太接著說，「因為你知道就算自己一個人也可以過得很好，所以不需要企圖去偽裝什麼，或是過度努力去讓別人喜歡那個偽裝的自己，像是我遇到我老公時，就覺得遇到一個試圖照顧自己的大男孩，前一天準備好早餐，準備好隔天要穿的衣服，為了省錢帶便當，搜集優惠券。」有些時候，有人會想跟對方在一起是為了要填補自己的不足。

比如說有些人沒有安全感，所以想找一個可以給安全感的人，可是安全感是要自己給自己的，所以怎麼找都錯，最後總會發現對方不對的地方，或是有些人會為了比較表現的東西，像是錢、才華、權利等。「婚前的我們都是獨立的個體，各自都能照顧自己，但也因為如此，在一起時可以給互相依靠。」

▲▼ 理科太太 。（圖／取自影片）

▲理科太太說：「用同理心去對待另一半，這道理我自己現在也還在學。」

再來第三個重點則是要接受自己做錯事，或是變老變醜。理科太太表示，例如自己也會大便，對方也會去大便，甚至打嗝、放屁等，只要是人都會做這些事情，所以要用同樣的標準以及慈悲心跟同理心去對待另一半，「這道理我也不是一開始就學會，而是我去觀察附近那些很快樂的情侶，至少兩個人中有一個人是非常容忍對方，不然就是EQ很高，這點我學了很久，現在也還在學。」

理科太太說，自己不開心的時候想讓自己開心，或是有目標想衝刺事業時會努力達到目標，她會要求自己，對待另一半就像對自己一樣，對方不開心就想要如何開心，或是有什麼目標就一起想辦法達成。不過，除了這三大重點外，還可以寫下可以維持長期關係或者是婚姻的條件，知道彼此遇到困難可不可以一起解決。

▲▼ 理科太太 。（圖／取自影片）

▲理科太太說：「先學會跟自己相處跟照顧自己，並用對待自己的標準對待另一半，再來還可寫下覺得可以維持長期關係或婚姻的條件。」

理科太太解釋說，「像是這個人善不善良，可觀察對方對較弱勢的人態度，跟他對自己老闆態度有無差很多，甚至是很孝順媽媽，那他心裡是否有一把尺可以衡量婆媳關係，或是有什麼很特殊的事情，例如需要照顧家裡，這都要一開始交往時就要看對方是否介意，雖然現實的因素很殘酷，但這也是對方會考量的原因，最後再寫外表，因為人都會老，老了就會變醜，而且交往久了，再怎樣都不會臉紅心跳加速，所以要走長期的關係或婚姻，外表就沒有那麼重要了。」

先學會跟自己相處跟照顧自己，並用對待自己的標準對待另一半，再來還可寫下覺得可以維持長期關係或婚姻的條件，這樣才能找到與另一半相處長久之道。而理科太太也推薦能使用交友軟體認識另一半，「像我自己跟老公是在交友軟體上認識，但交友軟體有分不同類型，如果想要找一個長期穩定交往對象甚至結婚，推薦可以使用比較小眾的SweetRing，上面的人都是比較認真想要投入感情。」

▲▼ 理科太太 。（圖／取自影片）

▲理科太太也推薦能使用交友軟體認識另一半。

其他網友看完理科太太影片紛紛回應說，「我發現你的影片一直在教導一件重要的事，要愛自己」、「現在網絡交友很方便，也導致讓人們更挑剔甚至是氾濫，與其不斷找尋對象前，不如放心思在提升自我以及了解自我的方面」、「最棒的愛情就是，在你面前我可以是我自己」、「感情這檔事不算是科學！阿嬤跟我說：愛對卡慘死！」、「突然好像懂了一直不懂的問題」。

ET快訊
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關鍵字：理科太太,交友軟體

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