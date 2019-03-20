毒鴛鴦遇警拒檢催油門失控撞樹　男棄女友落跑...她慘哭

▲沈姓男子偕劉姓女友持毒遇警拒檢落跑，台南市善化分局通報追捕攔截，沈男人車失控自撞路樹，竟棄女友不顧獨自逃跑，警方起獲毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



45歲沈姓男子偕51歲劉姓女友持毒遇警拒檢落跑，台南市善化分局通報追捕攔截，沈男人車失控自撞路樹，竟棄女友不顧獨自逃跑，員警在追緝劉女過程造成擦挫傷，警方在劉女包包起獲海洛因12包、安非他命25包、大麻1包、磅秤2台及吸食器等物，全案依毒品罪嫌送辦。

台南市警善化分局茄拔派出所警員林俊廷，3月19日下午3時32分許，在善化區省道臺一線與西拉雅大道路口，發現一部白色自小客車行跡可疑，經M-police查詢後，發現車身顏色與資料不符，隨即將該車攔停盤查。

經查發現駕駛人45歲沈男（有多項毒品前科）為毒品治安顧慮人口，警方盤查時沈男及副駕駛座劉姓女友（51歲、有多項毒品前科）2人神色慌張，並拒絕出示身分證件配合盤查，此時，沈男突然跳上駕駛座將車駛離，警方隨即跟隨追捕並通報攔截，途經大營里社區繞行至大社里往山上區小路時，沈男迴轉後急踩煞車，致巡邏車煞車不及撞擊沈男所駕駛之自小客車後方保險桿，沈男隨即加速逃逸，警員林俊廷跟上尾隨，沈男最後在新市區省道台一線及長安路口自撞路樹後停車，副駕駛座之劉女手持包包開車門下車逃逸，沈男見警方追其女友時，棄女友於不顧，趁機下車往反方向竄逃。

警方追捕劉女時造成員警右手掌、手背及右腳小腿等部位擦挫傷，支援警力陸續到場後經初步清點發現劉女包包內有大量毒品，計有海洛因12包（含袋重12.14公克）、安非他命25包（含袋重114.82公克）、大麻1包（含袋重0.82公克）、磅秤2台及吸食器等物。

劉女遭警方逮捕時苦苦哀求員警可不可以放過她，隨後坦承是因為缺錢買毒而想販毒，對於毒品來源始終交代不清，並供稱這些毒品是跟一名綽號「阿三」的男子合資，以手機通訊軟體與屏東一位不知名毒販搭上線購得，此次被捉，萬萬沒想到她男友竟然會丟下她獨逃，當場哭成了淚人兒。全案依毒品危罪嫌送辦，並積極追查沈男到案。