「沒有未來何必上課」 小六生響應「為氣候變遷罷課」總統府前靜坐

▲小六生罷課為氣候變遷發聲赴總統府前舉「沒有未來，何必上課」牌靜坐。（圖／攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

全球關注氣候變遷，瑞典16歲女孩桑柏格從2018年8月開始，每週五都會罷課到國會前高喊「正視氣候變遷」，同年12月在聯合國會議上發表的言論更登上國際媒體版面，吸引數千名學生跟進。而在台灣桃園高中也有13位學生一同組成團隊響應，同時呼應3月15日的國際「FridaysForFuture」活動，為氣候變遷議題發聲。

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桃園高中13位學生從今天早上7點就開始針對氣候變遷危機議題在彰化高中集合進行演說，更在10點前往總統府前靜坐舉牌，活動中更有一名12歲小六學生從彰化北上，手舉「沒有未來，何必上課」的自製標語，展現對未來的憂慮與對氣候議題的關注，而整個團隊下午2點到2點50分也會響應「FridaysForFuture」活動。主辦單位指出，同時間台中特殊教育學校也有14位高三生，也在校門口靜坐舉標語，希望能打破台灣學生對氣候變遷的無感，為了自己的未來站出來。

▼小六生罷課為氣候變遷發聲赴總統府前靜坐舉牌。（圖／攝影中心攝）

總召集人表示，此活動與原先瑞典女孩Greta方式較不同，希望凝聚校內意識，讓更多人理解氣候變遷對生活造成的影響並引起討論，因此將以短講形式發起響應；方式不同，但在核心理念上與活動初衷是相同的，希望氣候變遷問題被重視外，也希望更多人願意為它站出來，有所行動，活動含兩場短講及校內社團表演，最後也有自由發表時間能讓參與學生上台發表意見。

▲「FridaysForFuture」活動，希望能打破台灣學生對氣候變遷的無感，為了自己的未來站出來。（圖／攝影中心攝）

團隊也同時澄清，本活動立場中立，以氣候變遷此主軸誘發討論，而不限於單一議題如能源轉型、生態保育等等，其中一場短講雖以桃園本土議題，第三天然氣接收站與藻礁為題，並不代表活動主訴求和核心理念與該議題直接相關，活動主要目的是希望桃園高中校內師生能一同走出教室，建立新的對話空間，以活動參與表達對議題的關切。