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社會 社會焦點 保障人權

24歲男與妻吵架賭氣自殺「人已走入海中…剩頭露出」　警2度下海拉回

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▲台南市警六分局新興所警員鄭文慶、灣裡所警員林葦華，衝入海中合力將鄒男拉上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局新興所警員鄭文慶、灣裡所警員林葦華，衝入海中合力將鄒男拉上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局18日上午接獲一名住南區女子的報案指稱，丈夫鄒男騎乘機車負氣外出，有尋短跡象，警方以手機定位方式，隨即前往黃金海岸附近搜尋，果然發現鄒男將機車棄置岸邊，人已走入海中，水深及頸，員警立即跳下海將人救回岸邊，驚險地將鄒男從鬼門關撿回一命。

據警方了解，24歲鄒男17日夜間因家庭細故與妻大吵，揚言要尋短自殺，隨即騎乘機車離去。新興所警員鄭文慶獲報，隨即請勤指中心追蹤鄒男手機定位，發現鄒男手機位置在濱南路一帶，鄭員趕緊帶著鄒男母親沿濱南路由北往南緊急尋找，警六分局勤指中心也同步通知鯤鯓所、灣裡所線上巡邏網沿濱南路由南往北協助搜救。

▲台南市警六分局新興所警員鄭文慶、灣裡所警員林葦華，衝入海中合力將鄒男拉上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方隨後在船屋南側停車場附近，發現鄒男的機車，而鄒男也正走入海中。新興所警員鄭文慶、灣裡所警員林葦華見狀，立刻狂奔，衝入海中合力將鄒男拉上岸，不料鄒男仍決意一死，警方才拉上岸後，他右轉再度奔向海中，員警鄭文慶見狀只好搏命將鄒男緊緊抱住，阻止鄒男自殺，鄭員甚至一度拉傷右手，總算順利將鄒男拉回岸上。警方事後出借衛浴設備讓鄒男清洗身體髒汙，並提供茶水安撫鄒男情緒，隨後由鄒男父母陪同鄒男返家。

▲台南市警六分局新興所警員鄭文慶、灣裡所警員林葦華，衝入海中合力將鄒男拉上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於警方積極搶救，家屬向警方表示感謝。警六分局第一時間頒發禮券表揚員警奮勇救人的優良事跡。警方呼籲：自殺不能解決問題，若有勇氣了斷自己的生命，倒不如拿這份勇氣去面對困難挑戰，才能突破人生的瓶頸與難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：吵架,負氣,投海,尋短,鬼門關,搶救

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