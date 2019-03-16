江宜樺再赴台大演講　「江老ㄙ你484愛打人」抗議布條掛滿場外

▲江宜樺再次赴台大演講，一早卻見到會場外拉布條抗議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前行政院長去年赴台大演講，卻遭學生抗議中斷，而他今（16日）應中華奉元學會之邀，將以「五四運動一百周年之德先生」為題再赴台大演講，但演講場地外一早卻出現「江院長為何要把我們打得頭破血流」、「恭迎儒學打人老師」、「江老ㄙ你484愛打人」等黃底黑字布條，疑似為抗議學生昨夜掛上。

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▲▼ 江宜樺16日赴台大演講。（圖／記者崔至雲攝）

江宜樺去年12月18日以「政治哲學可以改變世界嗎」為題，赴台大社科學院發表演講，但現場突然衝進擁護太陽花學運的學生，播放太陽花學運紀錄片以及行政院鎮壓畫面，還大喊「院長下令、警察打人」口號，現場氣氛失控火爆，江宜樺只能無奈站在原處，最後狼狽離場。

▲▼ 江宜樺赴台大演講。（圖／記者崔至雲攝）

而江宜樺這次再赴台大演講，該演講活動在網路上曝光後，不少學生在底下留言表示「江宜樺又要講民主啦！再趕他出去一次，讓他知道甚麼叫民主！」、「勇氣可嘉，居然敢來綠油油文院」、「還想講民主?」、「 學不乖??」。

另外，台大校方似乎擔心同樣場面再度發生，主辦單位這次事先防範，將會場拉起鐵門，更出動3名以上保全和校安人員，全程戒備。

▲台大校方出動警衛，並將會場用鐵門隔開。（圖／記者崔至雲攝）

