小恐龍「想喝飲料」逛超商萌翻！神手媽一天做完超狂套裝　網：想收服

▲小恐龍的可愛模樣瞬間萌翻大批網友。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

地方中心／綜合報導

一名超強女網友日前和兒子誇下海口，「媽媽做一隻恐龍讓你帶去學校」，結果竟然真的花了一天的時間做出了「紙箱恐龍套裝」，而從照片上看來，小男孩穿著恐龍套裝到超商買飲料，可愛的模樣瞬間收服大批網友，也不免讓人大讚：「媽媽真的太神啦！」。

原PO表示，她日前想跟風，就跟兒子說「媽媽做一隻恐龍讓你帶去學校」結果，兒子回她說「好，媽媽可以趕快做嗎？做完帶去學校，老師會給小朋友蓋5個印章餒⋯」她因此在星期六（16日）晚上卯起來動工，終於在隔天清晨5點完成恐龍套裝，而她也忍不住自嘲：「媽媽我脖子、腰、屁股都硬了，眼睛花了」。

穿上紙箱恐龍裝的小男孩到超商買飲料，可愛的模樣瞬間收服大批網友。此外，原PO也表示，最重要的龍眼睛還是兒子自己畫的。對此，被萌翻了的網友們也紛紛留言表示，「無所不能的母親大人」、「也太可愛了吧」、「好想收服」此外，也有媽媽留言表示，「這絕對不能被我兒子看到啊！」。

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