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面臨取消戶籍　凌友詩反嗆：影響不大，蔡政府是殺一儆百

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▲▼台籍政協委員,凌友詩。（圖／中新社）

▲凌友詩在政協會議上高調支持「兩岸統一」。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

台籍政協委員凌友詩遭蔡政府開罰、取消戶籍，她近日受訪時回應稱，這麼做對她的實際影響並不是那麼大，其真正目的是殺一儆百，防止再有台灣人到大陸發展。至於備受爭議的「高亢演講、自稱台灣女孩」，她回應說，本身聲調就比較高、語速比較慢，並不是刻意造作，「我從台灣出來的時候是女孩，才17歲。」

▲▼台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

▲內政部認為凌友詩違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，因此裁處新台幣50萬元罰鍰。（圖／CFP）

懲處違背民主自由

據《環球時報》報導，對於台灣政府的懲處，凌友詩表示，「其實在我的預料之中，當我去年年初接受全國政協委員的推荐時就已經有心理準備了」，因為知道台當局所謂「兩岸人民關係條例」，包括對於台灣居民到大陸擔任公職的懲罰。

凌友詩說，關於罰款，台當局認為本人發言「極為不當」，所以課罰最高的50萬元新台幣，「我想改天我回台灣的時候，因為在它的司法管轄區，就算我覺得再怎麼不合理，也得交這個罰款，不過我一定保留申訴的權利。」

凌友詩對自己戶籍被取消一事稱，主要因為台灣當局沿襲當年的「戒嚴令」和「懲治叛亂條例」，制定「竹幕條款」來限制台灣人民到大陸發展，「但我認為，不准到大陸擔任黨、政、軍及政治性組織職務的限制，只能及於台灣現役軍人或政府高層，不能波及基層人員和一般平民百姓」，牽連如此之廣，連一般基層公務員或普通百姓也限制，就是違反人權、限制人民自由了。

凌友詩說，這與台灣一向自詡的「民主、自由、人權」相違背，「本人只是台灣普通老百姓，不能同意台灣當局所做的罰款裁定，不合法、也不合情理。」

取消戶籍影響不大

至於此次戶籍被取消對她產生的影響，凌友詩表示，「坦誠的說，取消戶籍對我影響並不是那麼大」，因為自己擁有香港特區永久居留權，有特區護照，好多國家和地區都免簽，如果被取消戶籍的話，「我只是需要用香港居民身份進入台灣，但並不是進不去。」

凌友詩說，不過有媒體報導稱「凌友詩無懼被取消戶籍」，這種語氣很糟糕，「好像我在隔海對台灣當局喊話似的，我確實不是說『怕』，而是覺得身在台灣支持統一的許多人，在台灣這種違反人權的條款之下生活，比我更需要獲得國家和國際的關注。」

凌友詩接著表示，台當局其實很清楚取消戶籍對她影響不大，它只是表明一種懲罰態度，同時也是對住在台灣當地的人的殺雞儆猴；這些人沒有其他地區護照或居留權，一旦被罰款或取消戶籍會很麻煩，「所以台當局藉著我警告台灣當地人，別像凌友詩一樣跑到大陸去當政協委員。」

▲▼凌友詩發言遭到大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲凌友詩發言遭到台灣、大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

回應爭議

對於備受爭議的高亢演講，凌友詩回應稱，「我的聲調本來就比較高、語速比較慢，所以並不是刻意造作，有些人感覺我聲調比較高，一來是當時現場的氛圍，二是因為我稿子的內容。」

凌友詩曾在演講中自稱「來自台灣的女孩」，引起不少網友批評。對此，她表示，「我從台灣出來的時候是女孩，才17歲，而且我的人生和事業基本上在香港拿到博士學位那一刻就已經定格了；之後我進入特區政府工作，2003年起擔任福建政協委員，可以說參與『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，然後和其他委員一道肩負民族復興的使命，這些都是在我青年時候就已經獲得的機會和平台。」

凌友詩接著說，至於香港，我剛去的時候很不習慣它的擁擠，香港人又比較自我保護，生活節奏快，「但香港對我人生來說是非常重要的轉折點，它讓我跳出了台灣的狹小格局，讓我放眼看我們的祖國」，開始對1949年以後大陸取得的成就虛心補課，完全拋開以前台灣的「反共教育」，虛心認識中華民族百年風雨路是怎麼走過來的。

喊話蔡英文

凌友詩對蔡政府喊話，第一點，「兩岸人民關係條例」的限制延伸到一般平民百姓，是不對的；第二，你應該有自信，既然想吸引民眾就把自己建設好啊；第三點，台灣當局不應該再和美國及日本右翼結合在一起，維持「不統不獨」或試圖邁向「台獨」。

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關鍵字：凌友詩,台灣女孩,內政部,取消戶籍

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