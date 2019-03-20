欣銓驚爆內線交易！併購全智科前買進股票海撈千萬　檢調約談後交保

▲欣銓併購全智科案驚爆內線交易，獲利高達千萬。示意圖與本案無關。（圖／記者黃克翔攝）

突發中心／台北報導

IC測試大廠欣銓為了整合資源收購全智科股權，但卻傳出內部人員在訊息公開錢買進全智科股票涉嫌內線交易。調查局台北市調查處初估不法獲利將近千萬元，19日約談全智科前監察人陳榮祥等19人後，依違反證交法移送士林地檢署複訊，而陳榮祥等10人訊後也依8至15萬元不等交保。

檢方調查，上櫃公司欣銓是全球前三大的IC晶圓測試廠，2016年7月為了整合資源、增加競爭力，公開收購全智科普通股，並在2017年進行以現金為對價的股份轉換案，完成併購。

然而，欣銓在併購全智科期間，卻傳出有參與併購案的內部人員在消息公開前，搶先買進全智科股票，再利用人頭帳戶下單躲過追查，等到消息公告後，再賣出賺取價差。檢方獲報後也立即展開追查，發現全智科前監察人陳榮祥等19人涉案，個人獲利金額大約10萬元至上百萬元不等。

調查局台北市調查處19日也派員分別前往台北市、新北市、新竹以及嘉義等縣市，約談陳榮祥等人到案說明，並移送士林地檢署複訊，而訊後也依違反證交法命陳榮祥等10人以8萬至15萬元不等交保，其中以陳榮祥的15萬元交保金額最高，而另外8名被告及1名證人被請回。

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