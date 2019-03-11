擔保金2億元籌3個多月　樂陞科技許金龍終交保限制住居

▲許金龍二審獲改判12年，今交出保金2億元，順利交保。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，因爆發與日商「百尺竿頭」公司違約不交割案件，經高等法院去年11月底的二審判處有期徒刑12年，高院並裁准2億元交保。但許金龍籌不出保金，一直到11日下午才終於籌出2億擔保金，獲得交保，並限制住居於台北市士林區住處。

樂陞科技原本貴為遊戲類股股后，並在2016年中傳出併購案件。當時資本額5000萬的「百尺竿頭」公司，發動以48億餘元公開收購樂陞公司，成為台灣史上遊戲業最大收購案，樂陞股價應聲上漲，衝到每股115.5元。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。

案發後檢調單位隨即偵辦，將樂陞董事長許金龍傳喚到案，並聲請羈押獲准。全案於2016年間提起公訴，並對許金龍求刑30年。一審法院將許金龍判刑18年、併科1億元罰金。高法院二審去年11月底宣判，仍將他重判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。高院隨即裁准許金龍2億元交保，但許金龍籌不出保金。

案件上訴第三審，許金龍再度請求交保，經高院再次審理後，於2月15日間作出裁定，仍要求2億元擔保金，並限制住居、限制出境、限制出海，每晚8點到9點間須到轄區派出所報到。裁定出爐後，許金龍並未立刻交出保金，經籌措多時，11日下午3點多提出擔保金2億元，經點收無誤後，許金龍終於獲得交保，並限制住居於台北市士林區中山北路六段的住處中。本案目前檢方已經提出抗告。