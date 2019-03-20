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支持特赦阿扁？　孫大千提「賴清德選總統的5大問題」

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▲▼賴清德拜會李登輝,賴神受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲賴清德。（圖／記者許靖騏攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布，投入民進黨總統大選初選，直接挑戰總統蔡英文拚連任，為台灣政壇拋下一枚震撼彈。國民黨籍前立委孫大千對此表示，賴清德參選總統可能要面對的幾個問題，包括特赦總統陳水扁、「制憲公投」主張。

孫大千提出5大項「賴清德參選總統可能要面對的問題」，第一，民進黨執政績效背離民意，賴清德曾經擔任過行政院長，難道一點責任都沒有嗎？第二，賴清德不論是一個「誠實的」台獨工作者，或是一個「務實的」台獨工作者，是否都是堅定地支持台灣獨立呢？

孫大千說，第三，賴清德說，「基於人情考量，支持特赦阿扁」。法律之外可以考慮人情嗎？尤其是個人的人情？所以，只要賴清德能夠當選總統，一定會特赦阿扁嗎？第四，賴清德不是曾經多次強調「無意參選2020」，甚至說出「再問只是陷我於不義」嗎？這個彎有沒有轉得太大了一些呢？第五，賴清德是否會繼續推動「制憲公投」的主張？哪怕台海之間烽火連天也在所不惜嗎？

【賴清德投入民進黨總統初選全文】

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關鍵字：賴清德,孫大千,2020總統大選

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