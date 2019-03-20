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手機全面1TB時代要來了！等同筆電可儲存250部4GB電影

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▲▼ Samsung,Galaxy,S10。（圖／業者提供）

▲三星Galaxy S10 Plus配有1TB NAND快閃記憶體。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

隨著科技愈來愈發達，現在智慧型手機所配備的儲存空間也愈來愈大，近期三星所推出的Galaxy S10 Plus就配有1TB NAND快閃記憶體，智慧型手機儲存空間達1TB的時代已經來臨了。

研調機構《Counterpoint》指出，其實三星的Galaxy S10 Plus並非第一款儲存空間達1TB的智慧型手機，早在去年5月，中國大陸的Smartisan就發布一款型號為Nut T1配有1TB儲存間的手機，但因該品牌知名度低，因而導致銷量較小。因此三星的Galaxy S10 Plus可以說是主流手機廠牌中，首款配有1TB儲存間的智慧型手機。

智慧型手機大廠每年推出新旗艦機時都會進一步將快閃記憶體加大，例如蘋果在2016年推出iPhone 7系列時，首度將256GB儲存空間加入到iPhone產品線，2018年發表的iPhone XS系列更是首度發售512GB的版本。三星則是在去年發表的Galaxy Note 9上推出512GB的版本，相隔不到一年發表的Galaxy S10 Plus就擁有了1TB的版本。

《Counterpoint》分析指出，他們預估智慧型手機的平均快閃記憶體容量將在今年年底達到83GB，較2017年底的43GB成長32％。若是將兩大作業系統分開來看，Android系統的智慧型手機的平均快閃記憶體容量將在今年年底達到68GB，iOS系統則為166GB。

1TB的儲存空間其實已經足以和筆電媲美，這樣的容量能儲存高達250部的4GB電影。那為什麼智慧型手機的儲存空間要日漸擴大呢？答案就在於用戶每天透過像素日漸增大的手機鏡頭拍攝的影像愈來愈多，因為只要鏡頭像素增加，拍攝出來的影像檔案也會變得更大。此外，包含手遊等市場上大容量應用程式的增加，也促使了這樣的狀況產生。未來這樣的大儲存空間，與發展AI人工智慧、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、4K高畫質等技術有這重要關聯。

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關鍵字：蘋果,三星,智慧型手機,容量

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