別再取笑凌友詩「樣板式」演說　學者：台灣孩童從小就教這套

▲台籍政協委員凌友詩。（圖／中新社）

生活中心／綜合報導

自稱「台灣女孩」的台籍政協委員凌友詩，在政協會議上表示自己支持兩岸統一，高八度語調進行朗誦式發言讓她一夕爆紅。政大法律系副教授劉宏恩在臉書指，台灣的孩子至今仍被教導這樣子做演說，別再嘲笑凌友詩，因為皮笑肉不笑的樣子還是許多老師、評審心中的最佳典範。

凌友詩日前在大陸政協會議上發表，「願鞠躬盡瘁，熱切期待祖國繁榮昌盛與兩岸統一之日的到來」、「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」等言論，搭配上皮笑肉不笑、樣板語調，不僅讓台灣網友直呼好噁心，大陸網友也不買單。

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劉宏恩19日以「請大家不要取笑『平凡台灣女孩』凌友詩」為題發表看法。他感嘆，不少人取笑和批評凌友詩的誇張腔調，「但是很多人可能沒有注意到：在台灣，我們的孩子至今仍然從小就是被教導這樣子做演說。台灣各縣市的國小演說冠軍，到今天幾乎都還是用類似的不自然腔調與做作表情來獲得評審青睞。」

劉鴻恩指出，這樣不自然的演說，當然很難真時觸動人心，「但是幾十年來，我們的國中小還是一代又一代繼續用同樣的標準來訓練孩子與評審孩子。請問這種糟蹋語言溝通功能而且虐待我們聽覺神經的『演說』比賽，到底什麼時候才可以終結？」

最後，他也喊話，「請大家不要取笑『平凡台灣女孩』凌友詩。因為她那高昂頓挫的奇異語調、皮笑肉不笑的面具表情以及罐頭般的公式手勢，至今還是許多台灣小學老師與評審心中的最佳典範，千百孩子們努力成為的樣貌。」