員警受託查車籍　鄉長涉貪燒出洩密案外案　

▲廉政署查姜良明涉貪一案，意外牽扯出警員為姜查車籍資料洩密。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

前北埔鄉長姜良明任內疑涉嫌貪污，廉政署派車暗中跟監時，發生北埔分駐所員警應請求，幫姜良明查保密車輛車籍，因此牽連竹東分局部分員警遭懲處及調職，廉政署依洩露國防以外應秘密之消息罪嫌將徐員送辦，檢方偵查終結，認徐員深具悔悟，以職權不起訴。

2017年6月間，廉政署據線報表示，當時的北埔鄉鄉長姜良明涉嫌貪污，廉政署派員駕駛廉政署保密的旅行式偵防車，在鄉公所附近錄影蒐證，跟監姜良明涉貪相關跡證。姜良明驚覺遭跟蹤，於9月30日下午2時許，打電話給親信清潔隊隊員姜男，告知疑似遭到跟監，請他協助調查該車籍資料，姜男隨即前往北埔分駐所，透過平日熟識的徐姓員警幫忙查詢。

徐姓員警明知車籍相關記載涉及個人隱私與監理機關事務，屬國防以外應秘密文書，不得洩漏予他人，仍在值班台利用公務電腦，開啟警政署知識聯網網路，以自己帳號和密碼登入，查詢得知「無車藉資料登記」，徐姓員警推斷，該車應屬檢臨單位的保密車輛，隨即再透過姜男電話轉知姜良明，查無車籍資料「應該知道是什麼意思！」提醒已被檢調跟監。

廉政署監聽到這段對話，將徐員依洩露國外以外應秘密之消息罪嫌移送新竹地檢署偵辦，徐員自白犯行，檢方循線查出另有2名員警，疑曾幫姜良明查詢車籍資料，但2人聲稱有做工作紀錄表，堅絕否認洩密。

檢方認為姜良明在鄉內與警方關係良好，要求資料查詢車籍，基層員警甚難拒絕，徐也於案後寫悔過書，深表悔悟，檢方爰酌刑法第57條，認本案以職權處分不起訴為適當；姜良明涉及貪汙一案，目前仍在偵辦中，而姜良明也於2018年競選連任失利後傳出身體健康情況不佳，目前仍在醫療機構療養中。