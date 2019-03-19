不滿被罵只玩狗...13歲資優生「菜刀狂砍」弒母！網求判刑：未成年不是保護傘

▲13歲少年因不服管教，竟持菜刀弒母，網路上以此案與湖南男童弒母相比，引起討論。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸江蘇省一名13歲資優少年日前竟在家中弒親！據警方調查，邵姓少年因不服母親管教，雙方發生激烈衝突，少年竟持菜刀狂砍，導致楊姓母親身亡。目前少年已被逮捕，案件正進一步偵辦中。

據《新京報》報導，江蘇鹽城市建湖縣公安局19日發布消息，3月16日晚間，邵姓少年因管教問題與楊母發生衝突，後用菜刀將37歲的媽媽砍死並逃逸。

消息曝光後，網路上一時對案件眾說紛紜。有網友自稱當地人表示案發原因是因少年養狗後，不認真讀書，母親因此威脅要將狗打死，雙方因此口角。也有網友表示，少年愛打電動，又不滿母親碎念，才是衝突導火線。目前少年已被逮捕歸案，案件已進入偵辦。

▲江蘇公安公佈13歲少年弒母消息。（圖／翻攝自微博／建湖公安）



類似的未成年人弒親案已非第一起，去年12月，湖南益陽一名12歲男童因不滿母親管教抽菸，竟持菜刀狂砍對方20多刀，事後還假作不知，將兇器丟掉，偽裝成母親出門。該起案件引發大陸網友恐慌，且因吳童未滿14歲，無法進行拘留，事後已被釋放回家繼續就學。

連連發生的恐怖兇案也讓網友紛紛表示，「該降低刑事年齡了」、「親媽都敢殺，還有什麼不敢的」、「現在的小孩好可怕」、「教育出了什麼問題」、「人間悲劇」、「13歲沒辦法再被改造了，不要在他身上浪費社會資源」、「未成年不是殺人的保護傘」。