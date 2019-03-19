蝦皮晉升「新媒體平台」　娛樂+內容+名人打造LIVE直播

▲蝦皮購物結合影音互動推出Shopee LIVE，發展「新媒體平台」。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物開站邁入第4年，統計2018年全球訂單數突破6億，年成長高達147%，看準電商成為新影音渠道的優勢、鎖定更精準客群，今（3/19）宣布發展新媒體平台，結合娛樂、內容、名人3大元素推出「Shopee LIVE」直播，提高用戶黏著度，而2月中試營運上線，已協助品牌賣家每小時平均訂單4倍成長。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，觀察到近8成網購消費者會看電商直播，近6成台灣網購族在購物前先上電商搜集商品資訊，例如在蝦皮站上「衛生紙」搜尋量高於一般媒體3倍、「唇膏」7倍，將電商平台列為獲取商品資訊的優先管道，再加上購物娛樂化此一趨勢下，讓電商成為新的影音娛樂管道。

蝦皮購物2018年用戶每周總停留時間已超過2億分鐘，為提升用戶黏著度，陸續推出各種娛樂互動，例如「蝦皮金頭腦」最高達到近10萬觀看數，近期推出Shopee LIVE打造的「蝦皮福利社」、「蝦皮大來賓」、「蝦皮占星室」、「賣家直播」節目，2月中試營運上線後，平均總觀看人次達3千人次，也帶動賣家直播當下訂單每小時成長4倍。

梁日威提到，蝦皮發展成新媒體平台，將從搜尋開始主導整體購物歷程，今年目標希望有5千個品牌賣家可以參與直播，此外，自製節目也將是推動重點，之前曾邀請聲林之王參賽歌手一起在節目中互動，未來也會透過與名人合作方式吸引用戶觀看，帶來更多互動。