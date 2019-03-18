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電商攻午休限時特賣　iPhone Xs、Switch主機爆殺321元起

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生活市集首度舉辦「321秒購節」（圖／業者提供）

▲生活市集首度推出「321秒購節」，精選食衣住行等相關熱銷爆品，全面下殺1.3折起。（圖／生活市集提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電商造節自創商機，創業家兄弟旗下生活市集宣布首度推出「321秒購節」，開設4大必搶專場、精選數百項熱銷爆品全面下殺最低1.3折起，而活動首7日更鎖定行動用戶搶午間黃金時段，推出App限定每日一款熱銷爆品如iPhone Xs、Switch主機等，限時特賣321元起，網購族可以準備開搶了。

創業家兄弟自2012年成立至今，陸續創下年營收近50億元、平均每月超過45萬筆訂單，而繼去年下半年零售旺季，以大型購物節的行銷策略，帶動整體營運再創歷年新高紀錄後，今年首度推出生活市集「321秒購節」，選定3月21日為主活動開跑日，而即日起率先祭出早鳥優惠活動，凡於3/18～3/20於站內累積消費滿1,999元，即可登記搶限量摩斯漢堡套餐券。

「321秒購節」將持續至3/31止，活動期間共開設「吃貨美食家」、「囤衣收納王」、「智慧生活家」、「戶外玩樂家」等4大必搶專場，精選美食、廚房家電、收納用品、家庭雜貨、車用商品、旅遊用品等數百項商品，最低下殺1.3折起。

生活市集首度舉辦「321秒購節」（圖／業者提供）

生活市集首度舉辦「321秒購節」（圖／業者提供）

▲3/21起瞄準午休黃金時段，將針對App用戶推出限量特賣，包括iPhone Xs、Switch主機等最殺321元起。

尤其看準平台超過8成業績來自行動端，3/21～3/27一連7天將針對App用戶推出「限時特賣天天321元起」，每天一款站上熱銷限量爆品最低321元，除首日主打自營品牌衛生紙，另有日本伊瑪5合1鬆餅機、美麗線條防撞耐摔行李箱、富及第超靜音節能除濕機等，3/25則有Switch主機瑪利歐賽車組、3/27是iPhone Xs智慧型手機，越到後面，限量爆品越吸引人，但生活市集表示實際特賣價格將統一於3/20早上10:00在App活動頁顯示，商品數量在活動當天才會公布，無法事先透露。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，期待透過首次造節，並結合旗下吉祥物意象，增加消費者的好感度與黏著度，同時刺激整體回購度及帶動新客流量，為上半年整體營運挹注一波全新動能。

東森購物於3/14～3/19期間主打「春夯貨輕鬆買」，精選HUAWEI Mate 20 Pro 6.39吋八核心智慧型手機、Apple MacBook Pro 13.3吋 筆記型電腦 i5/8G/256G、SK-II 青春露330ml限定加大版等人氣商品，累積消費滿3件且滿5,000元，登記送500枚東森幣，App首購登記再送100枚東森幣；累積滿5件且滿8,000元，登記送200元東森提貨券，此外，搭配信用卡最高享10%回饋。

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關鍵字：創業家兄弟,生活市集,321秒購節,iPhone Xs,Switch,東森購物

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