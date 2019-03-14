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洗澡到一半跳電！女大生嚇到啜泣...男友「一把推開她」　真相超暖羨煞網

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▲洗澡,淋浴,蓮蓬頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洗澡示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

遇到突發狀況時，往往可以看出另一半的真心！一名女網友日前和男友共浴時，因為跳電突然沒有熱水，不過男友的暖舉卻讓她相當感動，貼文閃瞎一票網友，還有人超羨慕，抱怨自己遇到相同情況時，男友只會有超欠扁的反應。

一位女網友13日在Dcard上發文，她表示自己偶爾會在男友的租屋處過夜，某天晚上住他家時，由於兩人都因為系上作業忙壞了，便想早早洗洗睡。她表示兩人洗到一半、自己剛把洗髮精沖乾淨時，熱水器竟突然跳電，大約10秒後轉為冷水，突如其來的黑暗讓她嚇傻，甚至小聲啜泣了起來。

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原po表示，跳電後男友先是把她移開，用自己的身體擋住蓮蓬頭，然後再摸黑關水，「而且他身上還有泡泡，因此他在關掉水之前還必須先把身上的泡泡沖掉，也就是說他沖了不少冷水。」男友這時趕緊拿毛巾給女方包著，然後出去拿了手機進來，這才有點光。她表示雖然男友事後一直嘲笑她愛哭，但是只要一想到跳電當時，對方第一步是先考慮女友會被冷水沖到，就有點感動，覺得自己被深深愛著。

淋浴示意圖。(圖／達志示意圖)

▲淋浴示意圖，與本文當事人無關。（圖／達志示意圖）

貼文一出，許多網友都表示「閃到看不到內文」，還有人分享自身的悲慘經驗，「跟你一樣跳電，但是我一個人住，只能鎮定地沖掉泡泡，然後摸黑去找電源箱，在找電源箱之前我忘記是跳電，還蹲了好幾分鐘」、「前幾天我洗澡也遇到跳電，我男友睡的跟死豬一樣，因為我很怕黑跑去跟他講，他老大爺說了一句：沒遇過跳電是不是」。

還有網友回憶，日前忘記晚上住家要清洗水塔，洗到一半時水直接停掉，向男友求救後，對方拿了幾瓶瓶裝水進來；由於當天氣溫很低，女網友表示水一定很冰不想用，但男友卻堅持「是常溫的」，接著二話不說就把水往她頭上澆，害得她冰到尖叫，「氣溫12度，請問常溫水幾度！」

另外也有部分網友不懂原po哭點為何，「看到啜泣那句我就無言了」、「跳電而已習慣黑就看得到了，到底在脆弱什麼？」、「這有啥好哭的...」，但也有人跳出來說只要有男友在旁邊，智商就會瞬間降低，「我平常也蠻獨立的，遇到我家男朋友瞬間變白癡」。

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關鍵字：男友,洗澡,跳電,放閃,Dcard

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