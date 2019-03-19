387億財產將收歸國有　婦聯會：違法違憲、抗爭到底

▲黨產會曾召開婦聯會聽證會，婦聯會主委雷倩與黨產會副主委施錦芳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

黨產會19日召開第61次委員會議，認定婦聯會擁有約387億元的財產，為不當取得的財產，應移轉為國家所有，對此，婦聯會主委雷倩表示，黨產會違憲違法，將會抗爭到底。

黨產會表示，扣除婦聯會興建軍宅的支出後，估算婦聯會所受有不當取得財產的「現存利益」，計有新台幣465億6,344萬3,487.07元，但多數原始資料遭婦聯會銷毀，黨產會就現有資料重估，認定婦聯會387億元為不當取得財產，應移轉為國有。

▲黨產會將行政處分公文書送達到婦聯會，婦聯會表示將會抗爭到底。（圖／婦聯會提供，下同）

雷倩也召開記者會回擊，痛批黨產會罔顧事實、錯誤百出、違憲違法，目前北高行已經有兩庭、六位法官，因為有違憲的確據，自行撰寫釋憲理由書，黨產會也公開聲稱，他們會接受停止審判、不予上訴，會直接面對大法官，取得釋憲對他們有利的結果。

雷倩表示，既然已經承認有違憲之虞而停止審判，為什麼又特別對婦聯會的財產另行做更為嚴厲的處分，顯然另有考量，別有用心，甚至挑起社會紛擾。

雷倩也表示，目前資產的來源、使用、以及未來將做公益用途使用的計劃，都已在去年十月黨產聽證會中做出說明，不料黨產會聽證會當天的主席捍然拒絕讓婦聯會完整陳述，事後又拒絕再度召開聽證會釐清細節，「若黨產會執意以違憲違法的手段將婦聯會財產收歸國有，嚴重侵犯人民受憲法保障的財產權，婦聯會一定抗爭到底！」