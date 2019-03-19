女檢採證女疑犯竟命全裸張腿、揉乳　法務部長下令清查

▲彰化地檢署女檢察官莊珂惠。（圖／翻攝自彰化地檢署臉書）

記者吳銘峯／台北報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠，日前辦理一起妨害家庭案件時，為了採集證據，竟當庭要求女被告脫衣全裸、兩腿張開接受拍照，還搓揉女被告雙乳，以致下體流出分泌物，宛如A片情節。法務部長蔡清祥得知後，已經下令進行調查，若有違規、違法之虞，絕對嚴正處理，絕不寬貸。

本案事發於去年4月間，彰化黃姓女子因涉入妨害家庭案件，被檢察官莊珂惠傳喚，莊檢在偵查庭偵訊過後，當庭要求黃女脫衣全裸，並坐在椅子上，雙腿張開，接受女法警在私密處拍照。另外莊檢還以手搓揉黃女雙乳，黃女下體流出分泌物，莊檢並未停止，只拿衛生紙要求黃女擦掉分泌物，繼續拍照。黃女深覺委屈，今年1月底向彰化地院提出性騷擾自訴。

案經地院審理後，認為本案屬告訴乃論罪，自訴起訴時限期間為案發後6個月內；而本案發於去年4月、黃女於今年1月提出自訴，已逾越起訴期限，因此判決不受理黃女自訴。黃女又於本月初向彰化地檢署提出性騷擾申訴，彰檢收受地院判決後，隨即分案進行調查。

而事件傳開後，法務部長蔡清祥19日表示，已經請人進行了解並調查，若確定有違法、違規情事，將依法處置，絕不寬貸。蔡清祥也補充，針對檢察官的不當行為可分為4種監督方式，分別為內部的檢察長行政監督、檢察官人事審議委員會決議，或送交政風單位調查；另外還有外部的檢察官評鑑委員會可以懲處。蔡清祥強調，已經針對本案發動調查程序，若確定有違失，除了刑事移送以外，還會發動行政懲處，絕對沒有模糊空間。

