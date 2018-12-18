撞見女友與舊愛在家激戰　綠帽男殺死情敵再遭重判

▲謝姓男子殺害情敵，更一審重判13年。此為示意圖，與當事人無關。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣41歲的謝姓男子，去年晚間返回家中，竟當場撞見女友與前男友在床上激戰。謝男與情敵口角，雙方動刀大打出手，謝男持刀刺死對方。一審依殺人罪將他重判13年，二審改輕判5年10月，案經撤銷發回，高院更一審18日又改種判他有期徒刑13年。可上訴。

本案發生於去年8月底，從事裝潢的謝男與失業的賈姓女友在新竹縣湖口鄉同居2年多。案發當晚10點多，謝男返回同居住處，竟在門口就聽見男女交歡的聲音，開門一看，發現女友正與前男友杜姓男子激戰。謝男怒不可遏，大喝「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」後，隨即走出門外等候。

2分鐘後，謝男走回家中，因懷疑女友「討客兄」，出手毆打女友，一旁的杜男已經穿上褲子，竟挑釁回說：「賈女是我的人」、「你不用再打她了，你打她幹嘛，你不要還我」2人發生口角，大打出手。混亂中，謝男取出家中的尖刀，朝杜男腹部一刀刺入，杜男送醫後不治。至於謝男則是殺人後，委請朋友報警自首。檢方依殺人罪對他提起公訴。

一審依殺人罪將他重判有期徒刑13年。案經上訴，高院認為謝男符合「義憤殺人罪」的要件，另外高院也認為謝男符合自首要件，因此改輕判5年10月。案經最高法院撤銷發回，高院更一審18日宣判。

更一審認為謝男仍成立普通殺人罪，並非義憤殺人；審酌他素行不佳，因撞見被害人與女友發生性行為，而發生肢體、口角衝突，一時怒不可抑，持尖刀殺害被害人，衡其犯罪手段造成被害人經送醫急救後，仍因出血性休克無法挽回生命，造成被害人家屬痛失親人之傷害，所生危害可謂巨大。另外謝男雖承諾賠償被害人家屬，但從未賠償，因此更一審仍判處他有期徒刑13年。可上訴。

