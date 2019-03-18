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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

鐵證並不如山！英國駐台代表：死刑不該存在台灣社會

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▲▼中研院名譽教授瞿海源(中)、英國在台辦事處代表Catherine Nettleton(左、唐凱林)、死刑專案共同執行長Saul Lehrfreund 雷紹爾律師(右)等，舉行「鐵證並不如山：兩份台灣本土死刑報告發表」記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中研院名譽教授瞿海源(中)、英國在台辦事處代表Catherine Nettleton(左、唐凱林)、死刑專案共同執行長Saul Lehrfreund 雷紹爾律師(右)等，舉行「鐵證並不如山：兩份台灣本土死刑報告發表」記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

對於死刑的問題，廢除死刑推動聯盟邀請英國學者發布2份台灣本土死刑研究，發現我國在10年前的62件死刑判決，10件有重大瑕疵、32件不能證明是預謀犯案、28件缺乏確實證據。英國在台辦事處代表唐凱琳更說，死刑不該存在像台灣這樣一個民主又尊重人權的社會。

廢死聯盟18日發表《鐵證並不如山：台灣死刑案件判決報告》以及《廢除死刑正反意見：台灣實證》2份調查報告。而唐凱琳在以中文致詞時指出，她自2016年上任後，就有許多人告訴她台灣是強烈反對廢除死刑。她說，如同英國在半個世紀前一樣，當時反對廢除死刑者也都把民意當成反對廢死的理由，但經過長久的時間後，「死刑」已經是英國人不會想到的問題。她認為，台灣是民主又尊重人權的社會，不應該存在台灣的社會中，但現在台灣社會對於討論死刑的存廢問題，都過度流於簡化，所以希望台灣社會能有更深入的討論。

另外中研院社會研究所名譽教授瞿海源表示，在台灣推動廢除死刑最大的阻力，在於民意。他曾經拜訪兩位前總統，其中前總統陳水扁雖然認同廢死，但他也說，民意反對廢死所以你們要「扭轉民意」；另一位前總統馬英九則說，長期來說可以朝廢死前進，但意思就是短期內不能廢死。

瞿海源補充，其實很多重大社會事件發生後，民意經常會導向死刑的方向，例如最近虐童案件，就會將民意導向死刑。但他認為，「這些都是很情緒化的，政策不可以這樣去做，尤其立法過程不可以用這樣民意或輿論力量去調整，因為這是一時的，法律制定必須長期、犯罪事實認定，以及傷害程度，以及司法判決依據，不能情緒地說這個傢伙不斷酒駕撞死人，把他殺死，那這太單純。」
 

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關鍵字：法律,人權,死刑,廢除死刑推動聯盟,英國,英國駐台代表,鐵證如山,唐凱琳

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