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醫生夫妻收養2兒子...在家遭11歲少年闖入「頭部中彈」身亡

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▲▼美國夫妻遭11歲男童射殺 。（圖／翻攝自Metro）

▲美國夫妻遭11歲男童射殺 。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

美國新罕布夏州奧爾頓（Alton）一對夫妻在家中遭到射殺，妻子頭部忠但，當場死亡，而嫌犯竟是一名年僅11歲的男童，目前男孩已經被逮捕，並以二級謀殺等罪名起訴，目前還不確定該男童和受害夫妻的關係為何，許多鄰居對於兇手是11歲少年都感到震驚。

這起槍擊案發生在當地時間15日早上7點多，50歲的婦人利澤特（Lizette Eckert）與其丈夫詹姆斯（James Eckert）被發現雙雙中槍倒在家中，當時利澤特已經死亡，詹姆斯則被送醫急救，但當天晚上也在醫院不治身亡。法醫表示，解剖後發現，利澤特的死因是頭部中槍。

射殺兩人的槍手疑似是一名年近11歲的孩子，在詹姆斯死亡之前，已經被逮捕並以二級謀殺和謀殺未遂等罪名起訴，但目前不清楚11歲少年和夫妻或這個家庭的關係，也不清楚使用的槍枝為何。新罕布夏州檢察官辦公室表示，由於被指控的嫌犯是青少年，執法單位不會再進一步提供更多訊息。

鄰居們表示，這對夫妻平時人很好，待人和善。友人則表示，這對夫妻和3個孩子幾年從緬因州搬到新罕布夏州，平常積極參與社區活動，詹姆斯的工作是脊骨神經醫學醫生，他們有1個女兒，並收養了一對11歲的雙胞胎兄弟，平常3個孩子都家中自學。

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關鍵字：槍擊,醫生夫妻,新罕布夏州,北美要聞

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