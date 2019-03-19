快訊／紐約曼哈頓爆槍響1死！警證實多人中彈　傳主嫌落網

▲ 事發地點位在紐約賓夕法尼亞車站（Penn Station）附近。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約曼哈頓18日晚間8點驚傳槍響，造成1人不幸身亡，另有4人因槍傷送醫。根據最新消息，外傳主嫌已被拘捕，但當局目前並未公布任何有關槍手的細節。

綜合NBC、EXPRESS報導，事發地點位在紐約賓夕法尼亞車站（Penn Station）附近。根據稍早畫面顯示，大批警力及多輛救護車獲報後已到場處理，周邊一所學校隨後封鎖校區。

這起事件造成至少4人中彈受傷。根據紐約警方稍早說法，目前已知其中3名傷者傷勢嚴重，年齡介於18歲至23歲之間，1人背部中彈，另外2人則是腿部被射傷，所幸現階段狀況已回穩。消息指出，這起槍擊案可能與幫派有關。