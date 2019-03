快訊／紐約曼哈頓爆槍響1死！警證實多人中彈　傳主嫌落網

▲ 事發地點位在紐約賓夕法尼亞車站(Penn Station)附近。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國紐約曼哈頓18日晚間8點驚傳槍響,造成1人不幸身亡,另有4人因槍傷送醫。根據最新消息,外傳主嫌已被拘捕,但當局目前並未公布任何有關槍手的細節。

綜合NBC、EXPRESS報導,事發地點位在紐約賓夕法尼亞車站(Penn Station)附近。根據稍早畫面顯示,大批警力及多輛救護車獲報後已到場處理,周邊一所學校隨後封鎖校區。

這起事件造成至少4人中彈受傷。根據紐約警方稍早說法,目前已知其中3名傷者傷勢嚴重,年齡介於18歲至23歲之間,1人背部中彈,另外2人則是腿部被射傷,所幸現階段狀況已回穩。消息指出,這起槍擊案可能與幫派有關。

#BREAKING : Three shot at Thomas Jefferson Houses @NYCHA in #EastHarlem . @NYPDHousing @NYPD23Pct looking for suspect(s). #abc7ny pic.twitter.com/T93JfyYyrx

(East Harlem, Manhattan) Multiple People Shot — Developing: There is a heavy police presence around E 115th St & 3rd Ave. At least three people were shot. Follow along for updates here: https://t.co/EsmZ5Fu7lS #ProtectTheWorld pic.twitter.com/kx8JhXmVp6