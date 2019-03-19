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開特斯拉直接撞老婆！他測「自駕輔助系統」90公尺外撞過去

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▲▼KriszXstream試車影片遭轟。（圖／翻攝自youtube／KriszXstream）

▲美國網紅KriszXstream與妻子熱愛測試特斯拉性能。（圖／翻攝自youtube／KriszXstream）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國網紅「KriszXstream」為了要測試特斯拉的自動駕駛輔助系統，能否在偵測到有行人時自動停下，竟將老婆當成白老鼠實驗，事後影片被放上Youtube頻道，引起一陣軒然大波，反對者批評此實驗根本罔顧被實驗者的生命安全，不過KriszXstream本人則辯駁表示，當時車速比腳踏車還慢。

據《鏡報》報導，KriszXstream與妻子熱愛在頻道上發佈測試特斯拉（Tesla）性能的影片，而近日他的新影片便瞄準自動輔助系統，測試方式為他從90公尺左右的距離，以每小時30公里的速度往前開，而妻子便在此時從車子前方穿越馬路。

不過影片中一度出現差點撞上人的驚悚畫面，只見車子不斷往前衝，靠近妻子時也沒有停下的趨勢，她趕緊往前跑了幾步避開，此時車子才剎住。KriszXstream還笑著說，「有一秒鐘我以為會剎不住，但它停下了」。在影片中，夫婦倆反覆試驗了至少5次，還拿妻子的包包放在路上實驗。

▲▼KriszXstream試車影片遭轟。（圖／翻攝自youtube／KriszXstream）

▲▼車子不斷往前衝，似乎沒有停下來的打算，而他老婆最後也被嚇到。（圖／翻攝自youtube／KriszXstream）

▲▼KriszXstream試車影片遭轟。（圖／翻攝自youtube／KriszXstream）

事後他們將影片分享到自家頻道，但立刻被網友重砲轟擊，表示不該把妻子當成白老鼠，「如果我是你，我會下架」、「我不知道你和你老婆誰是笨蛋」、「很智障」。KriszXstream則發文辯解，「在影片裡看起來很近，但其實有段距離，而且我的車速根本比腳踏車還慢，做這個實驗讓我們很開心，這並沒有很危險」。不過可能由於爭議過大，目前影片已經被下架。

▼KriszXstream的其他測試影片。


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關鍵字：美國,KriszXstream,特斯拉,Tesla,北美要聞

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