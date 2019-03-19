快訊／英賴之爭！賴清德拚初選　蔡英文不受影響：國家政務第一優先

▲ 蔡英文出席「臺灣資安大會」開幕典禮，針對英賴之爭發表談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德卻拋出震撼彈，他聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委則將於19日上午召開記者會聲援總統蔡英文。蔡英文19日一早強調，賴清德參選是黨內初選機制，「國家政務還是第一優先」。

民進黨總統提名成為蔡英文和賴清德之爭，也引起基層焦慮。在賴清德登記隔天，包括陳明文、羅致政在內，由英系、海派、正國會等22名民進黨立委也將召開記者會，提出四項呼籲。一、在野黨與特定媒體的操作下，企圖分化民進黨，削弱本土力量；二、執政就有包袱，包袱應該共同承擔；三、承擔並非一人之事，而是以團結最多人方是承擔；四、從補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

蔡英文19日一早出席「台灣資安大會」活動，蔡英文致詞結束後前往觀展，針對英賴之爭蔡英文發表談話，她強調，下半個月最重要的工作是出訪，因為總統就是要讓國際看見台灣。她說，「初選是黨內機制，我昨天已經告訴執政團隊，國家政務第一優先，不要受影響，專注國家政務處理，我也要告訴支持者，五年前318之後國家改變很多，在正確道路上可以正確往前走」。