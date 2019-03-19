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趙少康要蔡英文「反對賴清德台獨」　否則就是死路一條

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民進黨內總統初選，你支持賴清德還是蔡英文？

賴清德登記參選黨內總統初選，你會認同他？還是支持蔡英文競選連任？

賴清德勇敢承擔，我挺他！
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▲▼蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內2020總統初選，掀起黨內爭議。政論節目《少康站情室》主持人趙少康認為，總統蔡英文獨不過賴清德，乾脆站出來反台獨拚全民調，否則就只有死路一條。

趙少康表示，「我在這邊跟蔡英文喊話，蔡英文乾脆站出來反台獨，比獨比不過賴清德」，如果要讓國家走在正確的道路上，那蔡英文就要說賴清德的主張很危險，因為民進黨的初選是訴求全民調，而不是深綠，「只有這樣做才能奮力一搏」。

趙少康問蔡英文還要被綁架多久？過去被獨派綁架、被新潮流綁架，賴清德上任後就說「我是一個務實的台獨工作者」，綁架到今天還不夠，「還要把妳幹掉，就綁架你4年以後今天要把妳幹掉，士可忍孰不可忍。」

▲▼賴清德領表選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康要蔡英文想想看，第一，現在表態接受九二共識，然後做全民調看民眾的反應，第二就是反台獨，反對賴清德的台獨，「否則繼續跟賴清德這樣混、講不清楚，最後只有死路一條。」

【賴清德投入民進黨總統初選全文】

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關鍵字：賴清德,蔡英文,2020

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