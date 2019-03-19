朱立倫「回娘家」　與侯友宜猛虧小英被突襲

▲前新北市長朱立倫拜會新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔡浩祥／台北報導

前新北市長朱立倫今「回娘家」，與市長侯友宜相見歡。會前，朱立倫與侯友宜握手寒暄，笑說是正式市民向市長拜會。有趣的是，兩人話題不離昨前行政院長賴清德宣布投入2020，朱立倫笑虧是被突襲，還說蔡總統正在糾葛，要不要宣布自己是務實的台獨工作者、要不要特赦陳水扁。

朱立倫在前民政局長江俊霆陪同下，約莫10時30分抵達新北市政府，侯友宜下樓迎接朱立倫，兩人一路聊到市長室，面對媒體詢問，今天是聊「國政」還是「市政」，侯友宜笑回，市政、國政不都是一樣嗎？

接著，媒體簇擁朱立倫是否像會見高雄市長韓國瑜一樣，來個大抱抱。朱立倫笑說，因為我們太常見面，這幾天見太多次，還透露自己偷偷回來好幾次。

朱立倫說，今天是市民正式向市長報告，市民也要跟市長聊天，「至於聊什麼？什麼都可以聊」。

侯友宜冷不防打一槍說，蔡總統也是新北市民，她就沒來跟我聊，現場一陣大笑。朱立倫虧說，「她這兩天比較忙，昨天被突襲」。

朱立倫又說，「她正在糾葛，到底要不要宣布自己也是務實台獨工作者，糾葛說要不要特赦陳水扁」，現場又是一陣大笑。侯友宜則再補一槍，「盼了她三個月，市民都沒來報到」。