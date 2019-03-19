考生放心！108學年甄試撞期減半　「黃金周六」僅124系組衝堂

▲大學二階甄試撞期逐年疏導，黃金周六校系數少了一半。（圖／記者林敬旻攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

大學甄選入學繁星推薦錄取結果以及第八類學群(醫學系)第一階段篩選結果18日公告，個人申請第一階段篩選結果則是3月27日公告，第二階段各校指定項目甄試集中於4月10日至28日期間。

二階甄試撞期逐年疏導 黃金周六校系數少了一半

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為解決第二階段甄試撞期問題，大學招聯會提早調查各校系甄試日期，加上教育部強力介入2度發文各校系，要求提供2天以上選擇，適當分流甄試系組後，108學年1846個系組辦理第二階段甄試，原4月20日「黃金周六」有288個系組，經協調後降為124個。其他無法調整的原因為甄試規模較小，人數在50人以下、以及舉辦筆試無法調整等。

近3年熱門時段分析，106年的黃金周六是4月8日，有291個系組撞期，107年減緩到265個系組，今年黃金周六是4月13日減半為128個系組，有明顯改善趨勢。

▲第二階段各校指定項目甄試集中於4月10日至28日期間。（圖／記者林敬旻攝）

各學系(組)「指定項目甄試須知」不一樣 請詳閱

各學系(組)「指定項目甄試須知」有差異，考生可得仔細詳閱。共通項目像是攜帶「指定項目甄試通知函」與身分證件應試，未依規定應考者以缺考論，而且也不得以任何理由要求補考。

為避免試題外洩，校系幾乎都要求面試時禁止攜帶手機入場，未面試的考生，須留在考生休息室候考至該場次面試結束，考生於進入考生休息室至面試結束期間也禁止對外聯絡及使用任何相關電子通訊器材，否則將取消面試資格，期間身體不適、或需如廁等原因需離開考生休息室，也必須告知工作人員陪同前往。

糊塗考生每年都有 遲到、記錯時間最大宗

報名各學系(組)面試時間方式，打電話、上網選填或書面傳真各校作法不一。若同時報考兩系、面試撞期等情況要調整時間，各校系也有規定申請方式與截止時間，各學系(組)截止日前未收到申請，多由系組全權做場次安排，考生不得事後以未接獲通知而要求更換場次。

提醒考生要記得先確定各學系(組)排定的試場位置，以免屆時延誤考試時間。全國一千八百多個辦理甄試的學系(組)，偶爾會遇到糊塗考生，記錯甄試時間、跑錯學校的烏龍，以及重感冒、腸胃炎等突發狀況，如果考筆試無法補考，面試無法在指定時間準時到場，各學系(組)的規定不同，有的會要求提出醫師證明、有的要求事前打電話給系上，有的確定喪失應考資格無法補救、有的則先由現場的考生依序遞補，但最遲須在全部考生都口試結束前到達試場就能口試，否則視同放棄。所以遇突發狀況，趕緊跟系上聯繫，至少確認沒有放棄，學系有機會做更好的安排。至於會不會被扣分？有的校系原則不會，但各有不同規定，所以「指定項目甄試須知」記得要看清楚