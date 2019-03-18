花中繁星50人錄取　王宣翰「用嘴巴寫作文」如願上台大政治

▲花蓮高中締造50顆閃亮繁星。（圖／翻攝自Google Map）



生活中心／綜合報導

大學甄選入學委員會今（18日） 上午公布繁星推薦入學錄取結果，花蓮高中今年大放異彩，其中32人錄取國立大學、高達64%錄取率均為「花蓮之冠」，而從小罹患先天性軟骨發育不全症、「靠嘴巴拿筆寫作文」的王宣翰，更以在校成績前2%，錄取了台大政治學系政治理論組。

花蓮高中今年繁星報名人數僅有78人，卻能締造「50顆閃亮繁星」，其中有3人分別錄取陽明、北醫及中國醫大醫學系，中國醫大中醫系1人，台大2人為王宣翰和數資班劉明翰錄取機械工程學系，政大2人、清大3人、交大2人、成大2人、台師大2人、高師大1人、彰師大1人等。其中，國立大學連續8年超過30人、國立大學錄取率也連續8年超過60%，締造花中過去8年以來，國立大學人數與比例均為「宜花東三縣市」之冠的紀錄。

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▲王宣翰患有先天性軟骨發育不全症，四肢萎縮終身得坐輪椅。（圖／資料照／北科大提供）



先前學測放榜，花蓮高中罹患「先天性軟骨發育不全症」、靠嘴巴拿筆寫作文的王宣翰考取55級分，獲得比全國頂標還高4級分的佳績。對此，王宣翰表示，自己讀書沒什麼祕訣，就是比別人花更多倍的時間與心力，即便求學過程比別人辛苦，他仍從國中就每年在校成績第一名，如願進入花蓮高中後，當時就立下考取台大法律、政治系的目標。如今放榜結果出爐，王宣翰以在校成績前2%成績，錄取台大政治學系政治理論組。