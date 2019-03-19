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被一大串代購清單嚇到要退機票　你的狀況用一招就能化解

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BuyandShip一站式轉運服務平台（圖／翻攝自BuyandShip影片）

▲提供多國倉庫代收代運的一站式轉運服務平台，讓海外網購變得更輕鬆便利。（圖／翻攝自BuyandShip影片）

消費中心／台北報導

「幫我帶個吸塵器」、「飛美國，順便幫我帶一雙AJ回來」、「我媽要的那個止痛藥，外面有藍色字的那種20條唷」…出國旅遊本來是一件開心的事，越來越多人卻是低調再低調，搞得偷偷摸摸的，就是深怕友人知道後獅子大開口列一大串代購清單，而這種人情壓力最難擋了，結果玩樂的空檔還要花時間找店找商品、到處比價，把自己弄得好累。其實只要用海外網購，一招就能化解這種情況！

BuyandShip一站式轉運服務平台（圖／翻攝自BuyandShip影片）

▲有時候人都還沒出國，身旁友人已經開始列一大串代購清單。（圖／翻攝自BuyandShip影片）

短時間沒有要出國，又想入手某樣國外夯品的話，現在透過海外網購，自己在家就能買遍全世界，根本不用靠交情麻煩別人，只是有的品牌網店不提供國際寄送服務或是國際運費非常昂貴，因此即便看到心目中的夢幻逸品，也不一定能夠購入，這時候找代購或許是一個好辦法，但代買費用不透明，必須四處一一詢價，既麻煩又浪費時間，甚至得擔心被騙風險，除非本身已經是經驗老道、懂得篩選賣家的海淘老手，不然新手多少都有些怕怕。

不找代購，還有什麼辦法？有一種提供多國倉庫代收代運的國際網購轉運，是現在許多人海外網購的首選，BuyandShip就是這類型的一站式轉運服務平台，轉運服務目前擴及美國、英國、日本、韓國、中國及香港，只需簡單5步驟，網購族就能輕鬆在這些國家買到心儀或特價品，真的是買到想剁手了！

Buyandship一站式轉運服務平台（圖／翻攝自Buyandship官網）

Buyandship一站式轉運服務平台（圖／翻攝自Buyandship官網）

▲一站式轉運服務平台BuyandShip提供美國、英國、日本及韓國等多國轉運服務，操作很簡單，只要5步驟就能買到心儀物品。（圖／翻攝自Buyandship官網）

BuyandShip一站式轉運服務平台（圖／翻攝自BuyandShip影片）

▲自己到海外網站網購，再透過一站式轉運服務平台代收代運，入手價格比找代購還划算。（圖／翻攝自BuyandShip影片）

例如許多人去日本必扛一台回家的Dyson吸塵器，台灣售價16,000元起跳，外國網站買約11,000千元左右；在amazon買電鬍刀，了不起19,888元起，透過Buyandship運回來不到8,000元，除了有目標的入手特定夯品，國外網站經常在做折扣，隨時關注各網站才可以撿到便宜，或是直接按讚加入buyandship FB/IG，粉絲團每天幫大家收集各國優惠情報，追促銷訊息省事不漏勾，買下來不但比台灣門市產品售價划算，還不用再給代購抽成，而且直接宅配到府，在家輕鬆等物品送上門就好。

如果想做代購生意，建議可以在各國促銷季掃貨，像是美國感恩節、黑色星期五、聖誕節、英國夏季折扣等。由於buyandship一大特點就是全程透明化，貨件物流狀況如到達海外倉庫、運抵香港、安排派送等，每一步都會以Email通知，假使遇到問題，可以立即在線上客服用中文聯繫，非常適合懶人購物。

被一大串代購清單嚇到要退機票　你的狀況用一招就能化解（圖／翻攝自客戶影片）

▲就算遇到沒有宅配到海外的商品，送貨地址填寫Buyandship提供的海外倉庫地址，也能把戰利品打包回台。（圖／翻攝自BuyandShip影片）

很多人或許會好奇什麼究竟是一站式轉運服務平台，以Buyandship來說，萬一要買美國+買日本跨國網購，下單可以合併運單，之後在香港倉庫集貨，領取刷卡付款後就能一起打包回台，如果產生台灣應繳關稅，新台幣2,000元以下將由buyandship全額負擔；此外，美國奧勒岡免稅州也有設倉庫，購物不需要被多徵收美國州稅，可以省一筆超佛心。

在運費價格上，若以材積計價，既麻煩又有可能被多收，Buyandship則是只以重量計價，很多衣褲類的商品很輕，按包裹實際重量收費的話，依各國有別，一磅100～150元不等，價錢也已包含國際空運及宅配到府的費用，運費算下來相對便宜，價格透明，在官網上清楚標示，沒有其他隱藏費用。對於想買外國產品的人，下次可以試試一站式轉運服務平台，以後海外網購自己來就好，不用再到處找別人幫忙了！

馬上註冊Buyandship 即可獲運費抵用金→http://bit.ly/2XZXzAE

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關鍵字：代購,代買,BuyandShip,一站式轉運服務平台,國際網購轉運,海外網購

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