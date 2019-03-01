貓爪杯「聖戰」搶破頭　星巴克：每天限量加碼1000個

▲星巴克「貓爪杯」。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

星巴克推出的「貓爪杯」，在大陸造成轟動，引發民眾徹夜排隊，甚至有民眾為此大打出手。對此，星巴克回應，2月28日至3月3日將每天限量加碼1000個，「買給自己，或送給想擁有貓爪杯的他/她都可以。」

▲「貓爪杯」加碼公告。（圖／星巴克官方微博）

大陸星巴克26日上市2019春季櫻花系列，其中限量、造型獨特又可愛的「貓爪杯」，雙層玻璃設計，只有177ml的容量，看著飲料注入杯中，漸漸變成各種顏色的貓爪，讓許多網友瞬間融化，一夕爆紅，引發搶購潮，有網友為此在前一晚11點就到門市搭帳篷排隊，堪稱星巴克最紅的一天。

▼網友搭帳棚排隊照。（圖／翻攝微博）

對於這次轟動，星巴克官方回應了，「由於『貓爪杯』受到熱烈歡迎，官方決定再進行限量加碼，從2月28日至3月3日，每日下午三點各限量一千個，手機淘寶App搜索『星巴克』，進入『天貓星巴克官方旗艦店』或『用星說』，就可以再次搶購」，「本次預售我們堅持各渠道一人一『貓』，希望它裝下那些簡單的美好，和你一起握爪每個幸福時刻。」。

▼民眾為「貓爪杯」大打出手。（圖／翻攝自微博）

▼女子搶「貓爪杯」撞倒杯架。（圖／翻攝自微博）

有網友表示，星巴克一開門，他馬上就沖入店內，不料卻已被搶先，女友得知沒搶到後，十分難過，無奈之下，他只能上網尋找黃牛杯，卻發現黃牛價格已超過人民幣450元，無奈只好作罷。

▼「貓爪杯」網路上黃牛價超過人民幣450元。（圖／翻攝自山東大眾網）

▲星巴克「貓爪杯」。（圖／翻攝微博）

▼星巴克「貓爪杯」。（圖／翻攝微博）