星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

▲星巴克貓爪杯26日開賣。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

春天腳步到來，大陸星巴克也順勢推出一系列周邊商品，其中一款「櫻花貓爪杯」在網路爆紅，網拍價甚至喊到一個1398元人民幣（約新台幣6418元，下同）。為了順利搶到杯子，不少民眾甚至徹夜搭帳篷排隊，還在門市內大打出手將店內的整排杯子撞倒。星巴克稍早在官方微博表示，補貨作業正在安排，也將登陸天貓星巴克官方旗艦店發售。

「2019星巴克櫻花杯」今（26）日在大陸正式開售，其中一款「櫻花貓爪杯」最為搶手。「櫻花貓爪杯」不僅有著雙層耐熱玻璃，倒入牛奶後還會浮現萌萌的「貓肉球」形狀，讓不少網友瘋喊「連男生也忍不住要買」。

▲星巴克新推出的「貓爪杯」網路上喊到一個要1398元人民幣。（圖／翻攝自天貓）

根據大陸星巴克官網資料，「櫻花貓爪杯」官方售價為199元人民幣（約新台幣914元），網拍平台則已喊到一個要1398元人民幣。搭上櫻花季，星巴克其實也有推出其他保溫杯，價格約在120元人民幣至399元之間，不過銷售狀況仍沒「貓爪杯」般搶手。

▲星巴克。（圖／翻攝自微博）

陸媒報導提到，為了搶到「貓爪杯」，不少民眾前一晚就到店門口搭帳篷徹夜排隊，等到門市一開後就衝進去搶購。在搶購過程中，甚至還有民眾大打出手，撞倒架上的整排杯子。

也有不少民眾哀號稱，自己早早就到門市排隊，沒想到卻被前面一名熟客買光所有杯子，打電話給多家門店詢問後，店家竟說「已有熟客預定」。

▲民眾為了搶「貓爪杯」，在星巴克門市大打出手。（圖／翻攝自微博）

吳先生向看看新聞記者表示，他一早來到咖啡店門店，發現這款杯子已經售罄，於是便到鹹魚平台上尋找賣家，最後用399元的價格購入一個；據悉，賣家是一名大學生，半夜通宵排隊才搶到兩個杯子。

有不少網友質疑星巴克在操作飢餓行銷，且疑似也有不少店員「暗槓」存貨。對此，星巴克總部客服向陸媒表示，「因為杯子限量發售，門店只有2-3個，但具體存貨要諮詢該門店，不能一概而論。」

▲星巴克「貓爪杯」將在天貓商城開賣。（圖／翻攝自@星巴克中國微博）

對於「櫻花貓爪杯」熱銷導致大缺貨，星巴克今天下午16時18分在官方微博，「@星巴克中國」貼文表示，「和大家彙報一下，貓爪杯的補貨正在加緊安排，即將登陸天貓星巴克官方旗艦店，售價和這次補貨的心意一樣，始終不變。具體事宜我們將在第一時間分享給大家。」

▲星巴克「貓爪杯」。（圖／翻攝自微博）