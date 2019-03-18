快訊／荷蘭電車隨機殺人已3死9傷　「37歲土耳其槍手」正面照曝光

▲荷蘭電車槍擊案事發現場。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

荷蘭中部城市烏特勒支（Utrecht）電車站今（18）日上午驚傳槍擊案，當地警方表示，目前已3人死亡、9人受傷。警方稍早公布電車上的監視器畫面表示，目前正全力緝捕一名37歲土耳其男子，呼籲民眾看到他的話「千萬不要靠近」，並趕快報警。

綜合外媒報導，荷蘭中部城市烏特勒支市（Utrecht）今天發生槍擊事件，已知3人死亡、9人受傷。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）對此案深表關切，並表示政府已召開緊急危機會議，將烏得勒支省恐怖威脅層級調高至最高級。

▲警方封鎖現場。（圖／路透社）

當地警方稍早在推特（Twitter）公布一張37歲土耳其男子的照片，並要民眾留意若發現他的話「千萬不要靠近」，要趕緊通報警方。警方表示，槍手還在逃，目前火車和有軌電車已停止運行，也已經要求學校關閉門窗。

一名目擊者向荷蘭新聞網透露，槍擊案發生地當下一名男子瘋狂掃射；也有目擊者稱，他看到受傷的女子手上和衣服上都是血，警方到場時，受傷女子仍昏迷不醒。當地警方宣稱，「事件已結束」，但還沒逮捕到任何嫌犯，不排除為恐怖攻擊的可能性。