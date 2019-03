快訊／荷蘭電車隨機殺人已3死9傷　「37歲土耳其槍手」正面照曝光

▲荷蘭電車槍擊案事發現場。(圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

荷蘭中部城市烏特勒支(Utrecht)電車站今(18)日上午驚傳槍擊案,當地警方表示,目前已3人死亡、9人受傷。警方稍早公布電車上的監視器畫面表示,目前正全力緝捕一名37歲土耳其男子,呼籲民眾看到他的話「千萬不要靠近」,並趕快報警。

綜合外媒報導,荷蘭中部城市烏特勒支市(Utrecht)今天發生槍擊事件,已知3人死亡、9人受傷。荷蘭總理呂特(Mark Rutte)對此案深表關切,並表示政府已召開緊急危機會議,將烏得勒支省恐怖威脅層級調高至最高級。

▲警方封鎖現場。(圖/路透社)

當地警方稍早在推特(Twitter)公布一張37歲土耳其男子的照片,並要民眾留意若發現他的話「千萬不要靠近」,要趕緊通報警方。警方表示,槍手還在逃,目前火車和有軌電車已停止運行,也已經要求學校關閉門窗。

一名目擊者向荷蘭新聞網透露,槍擊案發生地當下一名男子瘋狂掃射;也有目擊者稱,他看到受傷的女子手上和衣服上都是血,警方到場時,受傷女子仍昏迷不醒。當地警方宣稱,「事件已結束」,但還沒逮捕到任何嫌犯,不排除為恐怖攻擊的可能性。

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu