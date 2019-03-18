LINE遙控司機到超商取貨　白牌車司機淪詐騙收簿手

▲白牌車司機受雇到超商取貨，竟成為詐騙集團收簿手。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

詐騙集團收人頭帳戶手法再度進化！刑事局日前破獲一個詐騙收存摺集團，歹徒改變以往面交的方式，透過便利商店店對店快遞誘騙被害人寄出存摺後，再透過手機LINE白牌車群組叫車到便利商店收存摺，白牌車司機儼然成為詐騙集團收簿手、刑事局偵二大隊提出呼籲，希望計程車、白牌車職業駕駛人切莫親易接受委託收取不明貨物，因為歹徒可能用此途徑運送槍毒、贓款、以免觸法成為共犯。

▲白牌車司機受雇到超商取貨，竟成為詐騙集團收簿手。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵查第二大隊日前透過165反詐騙資料庫分析大數據，發現有歹徒利用臉書FB以應徵工作為由，騙取民眾存摺，然後派出收簿手到超商取貨收簿打宋用來當人頭帳戶。刑事局會同台中烏日分局派員至超商埋伏，順利逮獲前來領取包裹之陳姓白牌車司機（30歲）。

警方發現落網的陳嫌平常開白牌車維生，透過LINE群組接受客戶叫車，警方根據他供詞循線逮捕該平台主持人唐姓男子（27歲）及花錢聘僱白牌車司機收人頭帳戶存摺的吳姓男子（24歲）。陳姓司機落網頻喊冤，聲稱自己僅收了幾百元的車資就成為詐騙集團共犯！

▲白牌車司機受雇到超商取貨，歹徒透過LINE對話下指令控制司機。（圖／記者張君豪攝）

警方表示，該詐騙集團利用民眾想求職賺錢的心態，在臉書刊登工作職缺需求，聲稱民眾只要提供銀行帳戶就可以每10天收取1萬1千元高薪，有不少民眾未經深思就寄出存摺、提款卡打算賺輕鬆錢，卻沒思考帳戶可能變成詐騙集團騙款的人頭帳戶。

▲刑事局偵二大隊第二隊長黃維和說明案情。（圖／記者張君豪攝）

該詐騙集團收簿頭以花車資聘僱陳姓司機到超商取貨，藉此製造斷點規避警方追查犯罪集團上層，但警方收網並查扣被害人存摺、歹徒犯案手機、筆電等犯罪工具，訊後並依詐欺、違反洗錢防制法等罪前將3人移送法辦，警方並將逆向解析他們手機筆電希望能勾稽追查幕後主使者。警方並呼籲職業駕駛人切莫接受來路不明的委託收貨，不然可能因此吃上官司。