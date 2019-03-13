自稱「鄭捷第二」嗆拿刀殺童星左左右右　刑事局：尚未報案



▲網友自2018年開始就不斷地在左左右右相關的影片，留下攻擊性字眼。（圖／翻攝自網路）

記者柳名耕／台北報導

知名童星組合「左左右右」的影音頻道最近常被1名自稱是「鄭捷第二」的網友留言謾罵，甚至還在10分鐘內連發8次留言，嗆聲要拿刀殺左左右右，不妥的留言都被網友截圖檢舉或者刪除，而經紀公司也循線聯繫刑事局，但尚未正式報案。

1名疑似是「左左右右」粉絲的網友自2018年起，不斷地在童星組合「左左右右」的相關影音頁面下留言，提到「左左右右是新加坡人」、「左左右右唱歌好難聽」、「長得很像大便」等其他言論。

據悉這些攻擊性字眼，都先由暱稱「洪育宏」的網友開始，但留言頻被檢舉後，另個暱稱「洪蘇春苑」就突然出現，也留下許多攻擊性的留言，甚至在2週前還嗆聲要拿刀殺左左右右，並自稱是「鄭捷第二」。

左左右右的粉絲看到留言後都先截圖存證，並檢舉留言；而經紀公司看到在10分鐘內8度嗆殺的「狙殺令」後，也透過關係聯繫刑事局相關單位，但目前仍未正式報案。

刑事局指出，目前恐嚇留言已遭移除，經與Google公司（YouTube）聯繫後，請本局循正常司法程序進行調閱，仍待被害人報案以利後續處理。

資深刑警透露，雖然恐嚇是公訴罪，但是警方要調閱相關IP位置還是需要被害人的報案，製作筆錄後才能以正式公文，向GOOGLE調閱相關資料以著手偵辦。

▼知名童星組合「左左右右」，在半年內不斷地遭到同1名網友留言攻擊。（圖／資料照）

