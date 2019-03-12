聯合國直指台灣人是製運毒要角　刑事局：毒品非來自台灣



▲聯合國毒品犯罪辦公室報告指出，台灣人在東亞的安毒製運分工裡扮演重要角色。（圖／資料照）

記者柳名耕／台北報導

聯合國毒品犯罪辦公室在11日發布東亞、東南亞的合成毒品報告，報告中指出，台灣的跨國販毒集團在東亞、東南亞區域製造、運送安非他命裡扮演重要角色；對此，刑事局表示，雖然有台灣嫌犯，但是毒品都不是台灣輸出。

聯合國毒品犯罪辦公室（UN Office on Drogs and Crime）11日在泰國曼谷發布東亞、東南亞合成毒品分析報告，報告中指出，自2000年開始東亞、東南亞的交易毒品類已經從鴉片類藥物轉為安非他命。

而台灣的跨國販毒集團在區域間製造、運送裡的分工扮演重要角色，在2017、18年裡，東南亞、東亞許多國家都曾逮補台灣的販毒集團成員。

針對聯合國毒品犯罪辦公室的報告，警政署刑事局回應，跨國毒品犯罪集團網絡遍布多國，非僅點對點，部分案件固然有台籍犯嫌參與，然並非直接代表毒品由台灣輸出。

除此之外，刑事局強調因為毒品犯罪集團已經發展為跨國、集團性的組織，由於語言、血統相近，裡面大多包含大陸、台灣或者東南亞國家的華人，製運販毒的方式皆為甲地接單、乙地出貨、丙地轉運。

在2017年7月刑事局就曾聯合印尼警方查獲1000公斤安毒，該批毒品是在大陸製造；2018年8月菲律賓警方查獲500公斤安毒，夾帶毒品的起重器則是來自於馬來西亞，而這些毒品案雖然有台籍嫌犯落網，但不能代表毒品由台灣輸出。