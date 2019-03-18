山寨Dior、MAC口紅成本僅9元！主打「網美推薦」每月狂銷6萬隻

▲藍色箱子內裝著滿滿的口紅。（圖／翻攝自秒拍，下同）

大陸中心／綜合報導

許多電商平台所販售的化妝品比專櫃便宜不少，實際上卻是假貨。南京警方近日破獲地下化妝品工廠，生產山寨SK-II、Dior、MAC等大牌彩妝，1隻口紅的成本僅2元人民幣（約9元新台幣），雖然是假冒品，但是透過網美推銷、粉絲互動等包裝成正品，所以出貨量驚人，每天口紅產量達1萬隻，月銷超過6萬件。

據《法治在線》報導，有南京民眾於去年年底報案稱，在網路上買了幾款彩妝，使用後皮膚過敏懷疑買到假貨。經過鑑定，該化妝品重金屬和細菌嚴重超標，是假冒劣質產品。警方順藤摸瓜，去年12月26日搗獲了一個以汪某為首的製售假貨團，抓獲涉案人員150餘人。

▲工廠內的生產環境。（圖／翻攝自秒拍）

報導稱，地下工廠生產環境非常簡陋，完全不符合國家規定的相關標準；紙箱和成品眼影盤、包裝盒雜亂堆放在貨架和地面上，不少工人既沒有戴口罩也沒有戴手套，而生產原料也都堆在一邊，加工台上還擺放著不少還未加工完成的眼影、粉餅等化妝用品。經檢測，所用的生產原料是不能與皮膚接觸的工業級原料，產品重金屬普遍超標10倍以上。

據報導，這些外觀看著相對精美的假大牌化妝品，成本價也不過4、5元人民幣；工廠老板會將產品放在電商平台上以十幾到二十元不等的價格進行批發出售，當天就會將廠內生產的所有成品商品全部運往倉庫，再從倉庫進行打包發貨，這些倉庫也都沒有門牌，發完貨物之後就會迅速關門離開。

▲淘寶上MAC價格。（圖／翻攝自淘寶）



雖是假冒偽劣產品，經網美助推、粉絲互動、視頻直播等手段，不愁銷路。光是單色的眼影每天就能生產8000到1萬個，多色的眼影盤每天生產量也能達到6000至7000件。據民警初步統計，這家工廠每天的出貨量也很大，由於其產品相比較於正品的市場價格便宜，因此該工廠的產品相對比較暢銷，平均每天對外出貨接近2000餘件，一個月下來超過6萬件。

▼假冒的眼影盤。（圖／翻攝自秒拍）