影／網友花大錢買「乖乖水」想做壞壞的事　喝完真的7PUPU！

記者林煒傑／新北報導

一名34歲蔡姓犯嫌在臉書、LINE上到處兜售俗稱「強姦藥水」的乖乖水，號稱只要加些幾滴到酒水或飲料中，就能讓人完全昏睡數小時，有不少人為了不良目的，紛紛私訊購買，想不到花大把鈔票買到後，卻發現乖乖水根本就只是普通的液體，毫無催情或迷藥效果，受騙民眾憤而向警方檢舉。



▲男子在網路上販賣迷姦藥水，很多人買到假貨也不敢報案。（圖／記者林煒傑翻攝）



警方獲報後，向檢舉人提供的帳號用1600元購得迷姦藥水1瓶，送交相關單位鑑定後，發現根本沒有毒品或其他藥品成分，確認犯嫌是用假貨想在年前撈一筆「好色財」。

犯嫌在網路標榜產品可以讓人「迷幻、聽話、失意」，可偷偷放進任何酒水飲料中，飯後3小時或者空腹喝酒效果最佳，沒有任何味道、沒有副作用，使用方式還說明「一次3ml、胖女人4.5ml，起效時間10分鐘，藥效持續3小時以上」。

員警進一步調查，很多被騙民眾都表示「是在LINE被請求加入好友，加入後就看到廣告，因為好奇才買的，但用了毫無反應。」許多人礙於面子，就算被騙也自認倒楣，不敢向警方報案。

專案小組日前持搜索票到台南一處由蔡男經營的物流中心搜索，當場查扣迷姦藥水22瓶、購買者資料單據及相關電腦電磁紀錄等物證。警方呼籲，民眾應避免使用社群軟體私下交易，也別在網路購買未經衛生署許可的藥品，以免遭騙或觸法。

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