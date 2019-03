快訊／印尼巴布亞省洪水爆發！　42人身亡、21人重傷

▲ 印尼巴布亞省爆發洪水。(圖/達志影像/美聯社/示意圖,與本文無關。)

國際中心/綜合報導

印尼東部省份巴布亞洪水爆發,最新消息指出,造成至少42人死亡、21人重傷。

一名當地災難機構官員席姆波隆(Cory Simbolon)告訴《路透社》,巴布亞省首府查亞普拉(Jayapura)附近的森塔尼(Sentani)自周六開始遭受暴雨襲擊,因而引發洪水。

#Update: Pictures of the Flash floods in #Indonesia's easternmost province #Papua that killed at least 42 people and left 21 badly injured. pic.twitter.com/ymdw1CfJoJ