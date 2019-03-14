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英國超市停售單把廚用刀　今年已有41人被刺死

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▲▼艾斯達（ASDA）為美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下的連鎖超市。（圖／wikimedia）

▲艾斯達（ASDA）為美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下的連鎖超市。（圖／wikimedia）

國際中心／綜合報導

英國連鎖超市艾斯達（ASDA）決定在4月底停止銷售單把廚房刀具；今年截至目前為止，英國已有41人被刀刺死。艾斯達資深副總裁瓊斯表示（Nick Jones），公司有「責任支持我們所服務的社區」，雖然目前已採取刀具限制銷售的措施，「但我們認為還能採取更多行動，來支持與關注如何控制這個問題。」

根據BBC報導，英國持刀犯罪率升高，近幾周發生多起致命的青少年刺殺事件，促使首相梅伊召集各部會首長與社區領袖談話，商討解決之道。艾斯達資深副總裁瓊斯也發表聲明表示，「我們知道廚房用的單把刀具經常遭竊，因此我們選擇停售。」

據了解，英國法規限制，販售刀具給未滿18歲青少年是違法的，除非刀片長度小於7.6公分。然而在蘇格蘭，16至18歲的青少年改為購買餐刀或廚房用刀。

▲▼警方在薛士尼遭到刺殺的遊樂場進行搜查。（圖／路透）▲▼民眾在17歲少女薛士尼的遇刺地點留下花束致哀。（圖／路透）

▲17歲少女薛士尼的遇刺地點放置著花束。（圖／路透）

倫敦東部1日才有一名年僅17歲的少女薛士尼（Jodie Chesney）遭人從身後刺殺致死，當時她正在羅姆福德的哈羅德山附近的聖尼奧特斯遊樂場（Saint Neots Play Park）與朋友一起演奏樂器，不料被18歲的斯凡森（Svenson Ong-a-kwie）從背後刺殺，失血過多身亡。

薛士尼是今年截至目前為止，第5位在英國首都倫敦被刺死的青少年。

▼警方在薛士尼遭到刺殺的遊樂場進行搜查。（圖／路透）

▲▼警方在薛士尼遭到刺殺的遊樂場進行搜查。（圖／路透）▲▼民眾在17歲少女薛士尼的遇刺地點留下花束致哀。（圖／路透）

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