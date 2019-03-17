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驚悚車禍夾殺！女騎士被「斷頭」壓輪底　卡2大車中間慘死　

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▲▼恐怖車禍！女騎士遭夾殺　斷頭卡在2大車間。（圖／翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團臉書）

▲驚悚車禍夾殺！女騎士被「斷頭」壓輪底，卡2大車中間慘死。（圖／翻攝自Oscar Hang臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」有網友分享照片，內容是越南發生的一起車禍意外，一名女騎士被後方卡車追撞後，結果被夾殺兩輛大車中間慘死，驚悚的畫面讓他忍不住嘆說「說過多少次了……遠離大車，R.I.P。」

原PO分享的照片中可以看見，兩輛大卡車在高速公路上撞在一起，中間則有一名女騎士被壓在車輪下方，整個身體已經嚴重扭曲變形、只露出一雙腿，驚悚的是騎士的頭顱被夾在兩輛大卡車間，疑似是在被大車撞擊後跟身體切斷了，文章分享後立刻引發網友熱烈討論。

▲▼恐怖車禍！女騎士遭夾殺　斷頭卡在2大車間。（圖／翻攝自聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團臉書）

▲這起死亡車禍發生在越南，女子被夾在中間當場死亡。（圖／翻攝自Oscar Hang臉書）

其他網友看了留言說，「很震撼的照片，值得那些愛擠大車的人士好好看看」、「首先機車騎在大車中間很危險，後車又沒有保持安全距離，結果就悲劇了」、「我騎車就很遠離大車，因為我怕有任何一次意外」、「不要騎在大車中間啊，這樣真的很危險。」

根據國外媒體報導，這起死亡車禍發生在越南，同塔省連結隆安省的高速公路，當時後方的大卡車撞上機車後，連同機車一起撞向更前方的大卡車，當時機車有1男1女，女子頭顱被夾斷當場死亡，男子則是重傷送醫急救中，車禍發生的原因則還在調查。

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關鍵字：越南,車禍,東南亞要聞

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