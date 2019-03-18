　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼東部洪水肆虐，車輛遭到破壞。（圖／路透）

▲巴布亞省森塔尼城鎮的車輛遭到洪水破壞。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼東部近期發生洪水肆虐的情況，土石流堆積路面，官員17日證實至少58人死亡，另外有74人住院，很多人骨折以及頭部受傷，死傷人數可能會再增加，數千人則無家可歸。巴布亞省（Papua）政府已宣布為期2周的緊急狀態，希望藉此獲得中央政府的援助。

印尼國家減災機構（National Disaster Mitigation Agency）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，連日暴雨導致巴布亞省查亞普拉地區（Jayapura district）的道路與橋樑受到破壞，阻礙了救援工作。截至17日，在泥土與家園的殘骸中已找到58具屍體，其中包括3名溺水淹死的孩童。

蘇托波說明，除了58死，另有74人住院，由於尚未深入許多受影響的地區，死傷人數預計會繼續上升。

Flash floods and mudslides kill at least 58 in Indonesia

Flash floods and mudslides have killed at least 58 people in Indonesia. Here are scenes of the aftermath as rescuers search for survivors. Read more: https://bit.ly/2UDQ2FC

ITV News 發佈於 2019年3月17日 星期日

查亞普拉衛生辦公室負責人哈爾魯（Haerul Lee）則表示，「我們被過多的傷病覆沒」，一些醫療設施受到停電影響，地方政府難以處理相關問題。

森塔尼城鎮位於查亞普拉縣（Sentani），此處情況惡劣，17日接連發生山崩、洪水沖刷道路的災害，到處可見木頭與瓦礫等。巴布亞省軍方發言人艾狄（Muhammad Aidi）提到，救援人員試圖救出2名受困6小時以上的嬰兒，其中一位的父母遭到洪水沖走死亡。

由於300棟以上的房屋受損，已有起碼4000人搬到臨時避難所，洪水使得聖塔尼機場（Sentani airport）暫時關閉，這些水損壞了電力系統與2架小飛機。

數百名救援人員、警察與軍隊成員負責指引災民前往政府辦公室的避難處，其他人把家屬的屍體放在黑色或橘色的袋子中，救護車與車輛開在充滿泥濘的道路上。據了解，印尼在雨季期間經常發生水災，數百萬人居住在山區或是肥沃的平原附近，每年都有人因此喪命。

ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：洪水,土石流,印尼,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無視外界批評1300萬豪奢趴　梅根傳再砸重金「白金漢宮」辦產前派對　

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

老爸公園幫女兒推鞦韆　內藏「超鋒利刀片」滿手鮮血狂流

小孩餓8年成「殘障人士」！養母為「200萬福利金」　竟天天只給藥吃

印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

正妹岸邊燦笑擺pose拍「網美照」！　下秒慘遭「4公尺巨浪」捲走...

沉迷電玩、對女人沒興趣！澳洲槍手屠殺50人　奶奶：他出國後就變了

技能滿點媽PO照解釋養4孩多辛苦！　網嚇歪：根本是戰爭...

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

無視外界批評1300萬豪奢趴　梅根傳再砸重金「白金漢宮」辦產前派對　

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

老爸公園幫女兒推鞦韆　內藏「超鋒利刀片」滿手鮮血狂流

小孩餓8年成「殘障人士」！養母為「200萬福利金」　竟天天只給藥吃

印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

正妹岸邊燦笑擺pose拍「網美照」！　下秒慘遭「4公尺巨浪」捲走...

沉迷電玩、對女人沒興趣！澳洲槍手屠殺50人　奶奶：他出國後就變了

技能滿點媽PO照解釋養4孩多辛苦！　網嚇歪：根本是戰爭...

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

再次享受拳拳到肉的激鬥！《鐵拳7 終極版》月底發售

無視外界批評1300萬豪奢趴　梅根傳再砸重金「白金漢宮」辦產前派對　

亡魂喊冤！他騎單車被撞爆頭慘死　擋泥板「碎片拼圖」揪兇手

趨勢科技：「假新聞」是駭客下一個網路攻擊利器

大專棒聯／大物投手來了　吳俊杰再挑戰中職拚高順位

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大專棒聯／吳俊杰141球完投飆13K　開南隔2年進冠軍戰

大專棒聯／吳俊杰是頂尖投手　蔡仲南：絕對有資格職棒

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

國際熱門新聞

女騎士被斷頭　卡2大車中間慘死..

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙..

正妹岸邊燦笑拍網美照　下秒慘遭..

勇父拿信用卡機抗槍手　拯救全寺

激戰女優連拍7天　台男身分曝光

19歲女遭「熟人」性侵拍片　至..

印尼龍目島5.4地震　山崩2人..

酒店玩重量騎乘　完事後他看淡一..

月薪16萬起跳　伴遊男揭最怪要..

女老師逼迫發生關係　男同學輕生

DNA鑑定結果　開膛手傑克是理..

車子起火！她被迫選先救女兒或兒..

女冒爛痘還腎發炎　竟是黴菌中毒

富商砸15萬建1m高速公路　背..

更多熱門

相關新聞

19歲女遭「熟人」性侵拍片　至少40人受害！

印度一名19歲少女先前遭到一群男子帶上車性侵，而其中一名男子更是她認識的人，還用手機將這一切都記錄下來；在她報警之後，目前已經有4名男子遭到逮捕，警方更從這些人的手機中發現超過40部女性的「受害影片」，更可惡的是，有些影片已經在社群媒體上流傳，許多受害者更已經被識別出身分。

印尼龍目島5.4地震　山崩2人死亡

女騎士被斷頭　卡2大車中間慘死　

紅毛猩猩遭開74槍　命大康復中

即／印尼巴布亞省洪水爆發！42人亡

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面