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成大醫院前院長陳志鴻陪同領表　力拱賴清德「民進黨要有獅子王」

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記者楊亞璇／台北報導

前行政院長賴清德18日將赴民進黨中央領表登記參選2020總統初選，成大醫院前院長陳志鴻稍早現身民進黨中央黨部陪同領表，他受訪表示，民進黨立委各各都驍勇善戰，是一群獅子軍團，「民進黨要有個獅子王，帶領獅子軍團打贏這一戰」。

陳志鴻表示，1988年開始，賴清德從成大學生到後來在成大醫院，在醫院成為他的直屬長官，30年來對賴清德觀察相當細膩，「當他決定棄醫從政，那是一個很大的轉折，他來跟我談，我說我不反對，但是你要變清流」，一路走來大家清楚，從醫生到立委、市長、院長，他是受大家一致肯定的政治人物，相信他沒有忘掉學醫初衷，誓詞裡面說有同理心，苦民所苦，不分族群去照顧這些人，「賴清德早上跟我談，會照醫師本份莫忘初衷，會為大家做事」。

陳志鴻表示，這一次會為賴清德領表，是因為民進黨是台灣進步力量，有民主制度，黨的初選要有很多好選擇，讓全民調能夠提出代表民進黨，在2020帶領總統大選，更重要的是帶領民進黨消沉的立委們，希望賴清德要一本初衷，在未來帶領台灣進步，拒絕一國兩制，讓世世代代享受民主。

陳志鴻說，他看了30年成長的賴醫師，這個關鍵時刻，他們認同蔡英文總統對台灣的努力，但在未來險惡的環境中，民進黨立委各各都驍勇善戰，是一群獅子軍團，民進黨要有個獅子王，帶領獅子軍團打贏這一戰，不是為了民進黨，是為了世世代代台灣人能享有自由的空氣，希望台灣人支持這股力量。他後來解釋，獅子王的說法只是比喻，沒有跟賴清德提過。

陳志鴻透露，他與賴清德一直都有在聯絡，一路關心他從政的表現是不是違反當時的期望，「他沒有，他一直都很好」，並強調沒有談到選總統的事，「這件事心靈契合，從來不提這個事」。 

媒體詢問，賴清德什麼時候他請領表？陳志鴻僅說，「我們幾個代表這種力量的團體，我們不是民進黨員，也不是政治人物，但是我們覺得在這麼時間我們要站出來。」

「我不是黨員，我們協調來領表，我不是黨員，是站出來支持賴醫師」，由於民進黨規定領表人需要具備黨員資格，陳志鴻無法幫賴清德領表，一度傳出沒有人能領表，不過協調後由具有領表資格的人順利完成領表，賴清德再依照原定計劃親赴黨中央領表。陳志鴻並強調，他沒有代表醫界，「但是是我們長期看法，只是今天要鼓勵他勇敢承擔責任」。

▲▼成大醫院教授陳志鴻代賴清德領表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲成大醫院教授陳志鴻代賴清德領表。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：賴清德,2020總統,初選

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