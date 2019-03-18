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新系「換英」第一槍！賴清德PK蔡英文　4月10日初選民調決勝負

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▲▼總統蔡英文、前行政院長賴清德。（組合圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（組合圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選領表登記18日開跑，就在欲爭取連任的總統蔡英文出訪前夕，前行政院長賴清德臨時拋出震撼彈，將在上午11時領表登記，也使得過去外界流傳的「新潮流換英」的說法正式浮出檯面。根據民進黨總統初選的規定與時程，如果英賴兩人在接下來的協調中都堅持不退的話，將會在4月以民調決勝負，而民進黨也預定在4月17日正式公告2020總統大選候選人提名名單。

2018九合一選舉，藍綠政治版圖出現大翻轉，民進黨原本執政的13縣市，瞬間腰斬成6縣市，連鐵票倉高雄市都被藍營候選人韓國瑜攻下，因此被外界視為慘敗。隨後，總統蔡英文請辭黨主席，慰留新潮流系的前行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊，但賴清德要率內閣總辭的消息，始終沒有停止過。

▲▼賴清德率內閣總辭大合照。（圖／行政院提供）

▲賴清德率內閣總辭大合照。（圖／行政院提供）

然而總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等4位獨派大老也在1月3日在報紙上刊登半版「公開信」，呼籲蔡英文「不要參選連任」、「交出行政權」，被外界解讀為「逼宮」；蔡英文也以「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」當作回應。事隔8日，賴清德在召開臨時院會，宣布內閣總辭，蘇貞昌則接手行政院長一職，但內閣成員幾乎不變，再度成為討論話題。

賴清德請辭後，開始用力輔選民進黨立委補選候選人，幾乎天天幫台南市第二選區候選人郭國文站台，還北上陪同新北市三重區立委候選人余天掃街，最終守住新北、台南席次，被視為助選有功。

▲賴清德前院長就陪同台南市立委補選候選人郭國文，到新市最熱鬧的街頭拜票，請台南鄉親集中選票支持最能照顧各種產業發展的郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賴清德前院長就陪同郭國文到新市最熱鬧的街頭拜票，請台南鄉親集中選票支持最能照顧各種產業發展的郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

面對2020總統大選即將到來，民進黨內總統初選在18日至22日進行領表及登記作業，民進黨中執會13日通過登記費用比照上屆不收取保證金，收取登記費400萬元以及民調費用100萬元。民進黨發言人李明俐會後轉述指出，若登記參選後經中執會協調撤回登記、退選，可退還3分之2登記費；民調費部分，若同額競選則全額退還100萬元，若有2人以上登記但在民調前有人撤回登記或退選則退還民調費3分之2，若執行協調民調撤回登記或退選後成為同額競選則退還3分之1。

另外，依民進黨「公職候選人提名條例」及「公職候選人提名條例施行細則」規定，民進黨黨員需入黨連續滿2年始得登記為本黨提名的候選人。但因明年選舉投票日尚未決定，預估在明年1月投票，因此決議於2017年12月31日前入黨者就可參選。

▲▼ 總統蔡英文 。（圖／記者洪偵源攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者洪偵源攝）

由於已表態爭取連任的蔡英文將在21日出訪大洋洲邦交國，據了解，雖然蔡英文哪一天登記尚未定案，但目前以19、20日的可能性最高。然而在蔡英文要登記前夕，賴清德卻於19日一早拋出要領表登記總統初選的行程，表示「經過審慎思考，我決定勇敢承擔責任，並於今天前往登記，謝謝！」讓原本只有蔡英文獨自參加總統初選的局面出現變數。

根據民進黨規劃的總統初選時程顯示，將在3月18日至22日領表登記，3月27日審查候選人資格，4月2日為截止日，若有經協調退選者，提請中執會予以同意，可在3月27日、4月3日中執會中提出退選。4月4日到9日舉辦總統初選政見發表會，10日至12日執行總統初選民意調查，最終在4月17日公告總統初選候選人提名名單，另同額競選，則再提請中執會同意停辦民意調查。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,民進黨總統初選,2020總統大選

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